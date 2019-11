Milan | Pioli contro il Napoli con la novità Biglia

Com’è cambiato il Milan - ed i suoi calciatori - da Giampaolo a Pioli : La Gazzetta dello Sport analizza come sono cambiati i singoli nel nuovo Milan di Stefano Pioli. Prende forma il Milan di Pioli, prossimo avversario in campionato del Napoli il 23 novembre. La rosea ha paragonato il rendimento dei nerazzurri: Le colpe di Giampaolo “Il tormentone è finalmente terminato. Vuoi per il cambio di allenatore, vuoi per la crescita dei diretti interessati, ma intanto ora nessuno può più chiedersi: dove sono i ...

Milan - Hernandez una certezza e Conti ritrovato : Pioli ha i suoi terzini : Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi (martedì 12 novembre), il tecnico del Milan Stefano Pioli può essere soddisfatto dalla prestazione offerta da alcuni giocatori nello scorso match di campionato contro la Juventus. In particolare, la Rosea si sofferma sulle performance dei due terzini, Andrea Conti e Theo Hernandez. Mentre quest’ultimo appare sempre più come una certezza, Conti ha invece trovato diverse difficoltà ...

Juventus-Milan - Pioli non si accontenta : “mi prendo la buona prestazione - ma la classifica è pessima” : L’allenatore del Milan ha analizzato la sconfitta subita contro la Juventus, sottolineando come bisogna fare di tutto per migliorare la classifica Il Milan incassa l’ennesima sconfitta del proprio campionato, portando a casa però una buona prestazione al cospetto di una formazione fortissima come la Juventus. Spada/LaPresse Personalità e coraggio sono state le caratteristiche principali della squadra di Stefano Pioli, apparso ...

Juventus-Milan - Pioli : “Continuo a vedere miglioramenti - barcolliamo ma non molliamo” : “E’ mancato il risultato perché la prestazione l’abbiamo fatta, almeno alla pari dei nostri avversari se non qualcosa in più. E’ chiaro che se non fai gol, una squadra come la Juve può fare la giocata e la perdi. E’ un peccato perché i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Dobbiamo lavorare e crescere perché la classifica non è da Milan”. Sono le parole a Sky Sport, al termine di ...

Juventus-Milan - Pioli : “Giochiamo contro la squadra più forte - ma si parte dallo 0-0. Ibra? Grande professionista” : Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Juventus-Milan. Nella consueta conferenza stampa settimanale, il tecnico rossonero è stato sollecitato dai giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello su varie tematiche. Ecco le sue parole. Negli ultimi otto anni si è creato un divario tra Juventus e Milan, non solo tecnico. Può questa partita dare la svolta?“La classifica è lì e ci dice che siamo lontani dalla Juventus, ma le partite ...

Juve-Milan - esclusione a sorpresa : Pioli lascia a casa Kessié - ecco il motivo : Dopo la panchina nello scorso match di campionato contro la Lazio, Franck Kessié non giocherà neppure nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista ivoriano, infatti, non è stato convocato da Stefano Pioli, che ha preferito tenerlo a casa. Alla base dell’esclusione di Kessié non c’è alcun problema legato ad infortuni, ma più semplicemente si tratta di una scelta tecnica. Stando a quanto filtra da Milanello, il 23enne è rimasto ...

Milan - Pioli in conferenza : “Anche la Juve ha punti deboli” - poi parla di Ibrahimovic : “Io mi fido dei miei giocatori. Se hanno fatto certe dichiarazioni vuol dire che hanno una convinzione. Le partite iniziano sempre da 0-0. Si gioca 11 contro 11. Sappiamo che abbiamo di fronte una grande squadra ma dobbiamo giocare a testa alta”. Sono le parole in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Milan, del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. “Quattro punti in queste ultime quattro gare sono pochi. Dovevamo ...

Juventus-Milan - Pioli non ha paura : “hanno anche loro dei punti deboli. Ibrahimovic? E’ un grande giocatore” : L’allenatore del Milan ha presentato in conferenza stampa il match con la Juventus, soffermandosi anche su Ibrahimovic Non è certamente un periodo facile per il Milan e, la trasferta in casa della Juventus, non è la situazione ideale per riprendersi. La sfida dell’Allianz Stadium appare come una montagna da scalare per Pioli, che non ha però paura di indossare guanti e scarponi. LaPresse/Spada Intervenuto in conferenza stampa, ...

TUTTOSPORT / Juventus-Milan - Pioli pensa al 3-4-2-1 : Ricardo Rodriguez pronto a tornare : Ci potrebbe essere un Milan completamente nuovo, nel match di domani sera contro la Juve. A riportarlo è TUTTOSPORT, che afferma che mister Pioli potrebbe passare alla difesa a tre contro i bianconeri. Nelle prove tattiche effettuate ieri a Milanello, il tecnico rossonero ha provato il 3-4-2-1 che potrebbe rappresentare una svolta tattica importante dopo la pausa per le Nazionali. La linea difensiva potrebbe essere composta da Duarte, ...

Juve-Milan : in attacco Sarri dovrebbe schierare CR7 e Costa - Pioli punta su Suso e Piatek : Domenica sera 10 novembre alle ore 20:45 il posticipo della Serie A sarà la sfida tra Juventus e Milan, due squadre che rappresentano gran parte della storia del nostro calcio. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno praticamente vinto tutto sul piano nazionale. La Juventus arriva alla sfida rinfrancata dal risultato positivo conquistato in Champions League, con il passaggio del turno anticipato. Inoltre si gode il ritorno dall'infortunio di ...

Probabili formazioni Juventus-Milan : Pioli pensa alla difesa a 3 - rientra Rabiot : Pioli sta pensando di passare dalla formazione 4-3-3 al 3-4-2-1, permettendo così a Conti e Rodriguez di avere di nuovo la possibilità di giocare dall'inizio. Inoltre, il modulo si adatterà bene anche a Caldara una volta che sarà completamente guarito. Secondo quanto riportato da 'Goal Italia', l'allenatore sta lavorando per trovare una soluzione per affrontare la partita estremamente difficile contro la Juventus domenica sera. Una difesa ...

Milan - il retroscena "ammazza-Pioli" : Romagnoli e spogliatoio in pressing per il ritorno di Gennaro Gattuso : retroscena incrociati sul sempre più disastrato Milan. retroscena che riguardano la panchina e la successione a Marco Giampaolo. La prima ricostruzione arriva da L'Equipè, quotidiano sportivo di Parigi, secondo cui Claude Puel, francese di 58 anni ora tornato in panchina con il Sant'Etienne, era sta

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

