Milan | le voci sul passaggio da Elliott ad Arnault | Tavecchio smentisce | ma

Louis Vuitton- Milan - tornano le voci sull’operazione (da 975 milioni) : Il Corriere dello Sport rilancia l’interesse del gruppo Lymh (Bernard Arnault) per il Milan. Il “gigante del lusso” comprende Louis Vuitton e Moët Hennessy. La chiusura dell’affare dovrebbe avvenire entro fine dicembre, per una cifra vicina ai 975 milioni di euro. L’operazione consentirebbe al fondo Elliott di uscire definitivamente dal business calcistico. Gli investimenti effettuati hanno finora superato i 370 milioni, ...

Panchina Milan - la risposta di Claudio Ranieri alle voci che lo vorrebbero al posto di Giampaolo : Panchina Milan – Ore di tensione in casa Milan. Il futuro di Giampaolo è incerto. Per molti tra i candidati alla possibile successione c’è anche Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport per commentare le voci di un suo possibile approdo in rossonero: “Io al Milan? Prima di tutto vorrei che Giampaolo potesse continuare e faccia vedere le sue qualità. E’ un ...