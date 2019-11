Mercato Roma | spunta la suggestione Kean | Florenzi verso l’addio?

CalcioMercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

La Roma punta al Mercato di gennaio : Fino a qualche anno fa il mercato di gennaio era abitualmente definito il mercato di riparazione. Ora si parla invece di ‘finestre’: c’è quella estiva e quella invernale. Cambiano i sostantivi ma il concetto resta lo stesso. Quindi gennaio resta il mese nel quale fare operazioni in entrata per cercare di risolvere eventuali lacune di rosa evidenziate dalla prima parte di stagione. L’iter mentale della Roma invece si sta ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma : via due esuberi! : Mercato Juventus – Paratici ha spesso parlato di opportunità da sfruttare sul Mercato, così continua a lavorare sul Mercato sia in entrata che in uscita. La Juventus di Maurizio Sarri ha ormai delle idee ben delineate, idee che hanno tagliato fuori diversi calciatori, tra cui Mandzukic. Paratici sta lavorando per piazzare gli esuberi. Lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola della scorsa estate è l’ultimo affare concluso assieme ...

Centro Agroalimentare Roma investe su catena del freddo : primo Mercato con stand a refrigerazione : Roma – In questi giorni è stata bandita la gara per la conclusione di un Accordo Quadro volto all’affidamento dei lavori di coibentazione degli stand del mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Roma. Dopo approfonditi studi di fattibilità e prove di efficacia progettuali sembra ormai prossima la soluzione del gravoso problema delle temperature all’interno dei padiglioni ortofrutticoli che, divenute sempre più alte, ...

Mercato Mediterraneo - 9-12 novembre padiglione a Fiera di Roma : Roma – Salute, territorio e biodiversità. In due parole: Dieta Mediterranea. Un Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità che sarà protagonista del taglio del nastro di Mercato Mediterraneo. La 3^ edizione del salone dedicato ai prodotti agroalimentari del Mare Nostrum, ideata e organizzata da Fiera Roma, si aprirà infatti sabato 9 novembre con il talk ‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’ (ore 10.30) che, in vista del decimo ...

Vino e Olio in Festa 2019 al Mercato Contadino Roma Castelli Romani – Roma Ippodromo Capannelle 3 novembre 2019 : Roma – Mercato Contadino Roma e Castelli Romani, Ippodromo Capannelle, 3 novembre Oltre 80 aziende agricole e artigiani. Street Farm Food, Laboratori, Artigianato, Pic nic autunnale e Musica Popolare sul prato più grande di Roma, Musica Popolare! A grande richiesta, dopo il successo delle edizioni precedenti arriva la 5° edizione di Vino e Olio in Festa, organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli. Oltre 80 produttori agricoli del ...

Roma - Fonseca in conferenza tra indisponibili - esperimenti e Mercato di gennaio : “Quella col Borussia è stata la partita in cui abbiamo corso di più e ad alta intensità su un campo pesante. La mia preoccupazione in questo momento è recuperare la squadra dal punto di vista fisico per la partita contro il Milan che sarà più fresco e brillante perché non ha giocato in Europa come noi”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Milan: “Di ...

Jack Rodwell alla Roma?/ CalcioMercato svincolati : provino a Trigoria anche di Buchel : Jack Rodwell alla Roma? Calciomercato svincolati: il centrocampista britannico è a Trigoria assieme all'ex Empoli Buchel per un provino

CalcioMercato Roma - due svincolati già a Trigoria : i giallorossi valutano Rodwell e Buchel : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, i giallorossi in campo nel big match contro il Milan. La Roma deve fare i conti con l’infermeria, nelle ultime settimane ci sono stati una serie infinita di infortuni che hanno condizionato il percorso dei giallorossi e del tecnico Fonseca, il particolar ...