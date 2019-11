Medicina tradizionale cinese e rischi per la salute Le preoccupazioni sono fondate?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Qualsiasi atto medico comporta deiper la. La scelta di un trattamento deve valutare il rapporto tra effetti terapeutici e collaterali. Si può quindi consigliare qualcosa che magari comporta dei pericoli anche piccoli, ma per la quale c’è poca o nessuna evidenza di giovare al paziente, come appunto le cosiddette “medicine alternative”? Qual è il livello dio accettabile rispetto al “beneficio zero”? Un recente articolo del Guardian ha suscitato un interessante dibattito riguardo alla, la quale impiega diverse pratiche tra cui l’agopuntura e la cura con le erbe. La federazione delle società mediche europee ha espresso preoccupazione riguardo al riconoscimento di queste terapie da parte dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms). Fermo restando la libertà di cura, e quindi anche la libertà di ricorrere a terapie che non hanno alcuna ...

