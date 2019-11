Max Felicitas | il pornoattore rivela | «Io sono il futuro | ecco quanto guadagno E su

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 17 novembre 2019) Maxè ilemergente, l’uomo del momento del mondo dell’hard. In un’intervista a La Zanzara su Radio24 ha svelatoriesce a guadagnare al mese. «Attualmente sto fatturando più o meno quindicimila euro al mese. E voglio sottolineare chel’unicoche fattura in Italia. Io pago le tasse in Italia», dice ai microfoni di Giuseppe Cruciani. Maxha 26 anni, è friuliano, e si considera ildel porno. «Ho iniziato a fare film porno a 21 anni – racconta – E in famiglia, a casa,tutti incazzati. Mia madre ha visto un documentario su di me, ha visto una scena. Ha detto: ma che sei velocizzato? In realtà ero io che sc***vo forte con la tipa. Non credo avrebbe il coraggio di vedere un mio film». Il giovanenon risparmia continue frecciatine a Rocco Siffredi. «Secondo me Rocco non ama ...

