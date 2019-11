Matteo Renzi rischia l' osso del collo | Chi sta per entrare in Italia Viva

Matteo Renzi “Io non sono cattivo ma ormai sono come Jessica Rabbit” : Matteo Renzi continua a far parlare di se con le sue iniziative e soprattutto per le sue battute. Sulla possibilità che con il suo piano shock lanciato a Torino abbia tolto visibilità a il segretario del Pd Zingaretti che era a Bologna, l’ex Presidente del Consiglio ha risposto così: “Io non so davvero che farci… ormai sono come Jessica Rabbit: non sono cattivo ma mi disegnano così. Io non voglio che ci sia ogni volta una ...

Matteo Renzi : “Bisogna tenere aperta l’ex Ilva a ogni costo - o sarà un disastro per Taranto” : Matteo Renzi, fondatore di Italia viva, ha presentato a Torino ha presentato le proposte "shock" per dare una scossa all'economia e all'Italia: "La vera sfida è sbloccare le infrastrutture, noi lanciamo un piano shock da 120 miliardi che ci sono già e il 15 gennaio andremo dal presidente del Consiglio chiedendogli di varare un decreto".Continua a leggere

Matteo Renzi - la mossa per provocare Zingaretti : non solo diserta la tre giorni del Pd. Ecco a cosa ha pensato : Da una parte Nicola Zingaretti dall'altra Matteo Renzi. La loro è una scissione che va oltre il politico. Il primo, infatti, impegnato nella tre giorni, dal titolo "Gli anni 20 del 2000. Tutta un'altra storia", a Bologna. Il secondo a Torino per il suo solito show, volto a dettare l'agenda e rubare

Antonio Padellaro - gaffe a Piazzapulita : "Matteo Renzi è il capo politico del centrodestra" : Una svista o una profezia? Antonio Padellaro, ospite a Piazzapulita, è stato protagonista di uno scivolone clamoroso. Parlando infatti delle regionali in Emilia-Romagna e del sostegno da parte dei "big", il giornalista si confonde: "Bonaccini ha il sostegno da una parte di Matteo Renzi, che è il cap

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Matteo Renzi - la proposta indecente a Matteo Salvini : "Riforme? Vediamo chi dice di no" : Matteo Renzi ha sciolto le riserve: è possibile un patto con Matteo Salvini per approvare riforme di sistema, in primis la legge elettorale. L'apertura arriva in un'intervista al quotidiano La Stampa, dove Renzi ha accolto la proposta lanciata qualche giorno fa dal numero due della Lega, Giancarlo G

Matteo Renzi - lo schema Macron per distruggere il Pd : "Farò come lui coi socialisti" : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha ammesso per la prima volta il motivo principale che l'ha convinto a scindersi dal Pd e creare un nuovo soggetto politico. Nell'intervista a La Stampa, Renzi ha risposto ad una domanda relativa alle accuse rivolte dal Partito democratico di concordare una li

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì - Matteo Renzi smascherato : "Per il 42% favorisce l'opposizione" : Nando Pagnoncelli ha illustrato in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, i risultati dell'ultimi Sondaggio su governo, Matteo Renzi ed Emilia Romagna. Alla domanda: "Renzi sta aiutando di più...?", la risposta è stata: "L'opposizione" per il 42 per cento, "il governo" per il 27 per cento

Matteo Salvini a DiMartedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,

Matteo Renzi : “120 miliardi in tre anni : ecco la mia manovra” : "Siamo in emergenza. E i danni si misureranno in crisi aziendali, in posti di lavoro, in fuga dei capitali. Siamo ancora in tempo per intervenire, ma va fatto subito, nei primi mesi del 2020. Dopo sarà troppo tardi": afferma Matteo Renzi lanciando un corposo piano che prevede delle misure shock per l'economia: "Un grande progetto di rilancio infrastrutturale che può essere un elemento unificante per il governo e può incontrare anche il sostegno ...

Nasce a Ragusa Italia Viva : il partito di Matteo Renzi : Nasce in provincia di Ragusa Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e per la conferenza stampa di presentazione sceglie un'azienda agricola

Matteo Renzi : "La manovra è insufficiente. Non andrò al conclave di Conte" : “Le previsioni segnano burrasca in arrivo. E dobbiamo essere capaci di rilanciare subito”. Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, lancia questo avvertimento. E spiega che venerdì a Torino proporrà “misure choc” per l’economia con una semplificazione delle regole per sbloccare gli investimenti. Sostiene di avere buoni rapporti con il premier ma che non andrà al suo ...

Matteo Renzi : “La Finanziaria non è sufficiente - serve un piano choc per l’economia” : Il leader di Italia Viva lo presenterà a Torino venerdì: 120 miliardi in tre anni per rimettere in moto la crescita

Matteo Renzi - schiaffo a Giuseppe Conte : verso il "no" al weekend di lavoro indetto dal premier : Prove di crisi di governo? Matteo Renzi potrebbe disertare il weekend indetto da Giuseppe Conte per incollare i cocci della maggioranza. Si tratta di un fine settimana da svolgersi dopo la manovra economica, impegno che a detta del premier servirebbe a parlare "fuori dai denti" di tutto quello che r