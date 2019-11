Marquez non lascia nemmeno le briciole! Vittoria nell’ultima gara di Valencia | ma

MotoGp – Annuncio rinviato - ma nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo : Alex Marquez alla Honda dal 2020 : I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda in MotoGp a partire dal 2020: manca solo l’Annuncio ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco e Alex Marquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre ...

Quartararo non si ferma più - pole a Valencia davanti a Marquez : Fabio Quartararo conquista la pole position al Gran premio della Comunitat Valenciana, ultima prova stagionale del Mondiale

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGP - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

MotoGp – La seconda fila e la possibilità di avere il fratello Alex in Honda - Marquez sincero : “non sarei contento se vincesse davanti a me” : Marc Marquez sincero sulla possibilità di avere il fratello Alex al suo fianco in Honda dal prossimo anno: le parole dello spagnolo dopo le qualifiche del Gp di Valencia E’ Fabio Quartararo l’ultimo poleman della stagione 2019 di MotoGp: il francese del Team Petronas ha conquistato la sua sesta pole stagionale, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Soddisfatto, nonostante il secondo posto, il campione del mondo della Honda ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Contento del secondo posto - oggi Quartararo non era battibile” : 32 millesimi dividono Marc Marquez dalla pole position del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Un risultato che lo spagnolo accetta con il sorriso sulle labbra, superato solamente da uno scatenato Fabio Quartararo, unico vero rivale dei sabato di questo campionato per il Cabroncito. Una buona base di partenza in vista di domani per il campione del mondo, che accetta di buon grado la piazza d’onore in questo sabato del circuito ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez non è ancora sazio - Valentino Rossi vuole il podio : L’appuntamento è fissato sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna). Ultimo giorno di “scuola” per i centauri della MotoGP e i “quadri” sono già usciti. Marc Marquez spicca con la media dell’8, come i suoi titoli mondiali incamerati in carriera, da associare alle 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella ...

MotoGp – Viñales dedica la vittoria a Munandar - Marquez esalta il fratello e Dovi non si lamenta : le parole dei top-3 in Malesia : Le parole di Viñales, Marquez e Dovizioso nel parco chiuso dopo il Gran Premio della Malesia, vinto dallo spagnolo della Yamaha Settima vittoria in top class per Maverick Viñales, la seconda in stagione per lo spagnolo della Yamaha, che vince in Malesia e interrompe il dominio di cinque successi consecutivi di Marc Marquez. Una vittoria voluta e conquistata con sudore per lo spagnolo, scappato in testa fin dai primi giri, per tagliare poi ...

MotoGp – Dovizioso bacchetta Marquez : “oggi non era competitivo ed è stato aggressivo con Quartaro - io non l’avrei fatto” : Andrea Dovizioso esprime le sue sensazioni in vista della gara di domani e commenta la ‘marcatura’ di Marc Marquez su Fabio Quartararo in qualifica Ultime gare del Motomondiale da correre al meglio possibile per Andrea Dovizioso che, già sicuro della seconda posizione, prova a trarre il massimo dalla sua Ducati che continua ad avere qualche problema con il grip. Costanza Benvenuti – LaPresse Dopo il 10° posto ottenuto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “sono in Malesia per vincere - ma il record di punti non mi interessa” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ha già in tasca il titolo mondiale piloti e ha regalato quello Costruttori alla Honda, manca solo quello Team da conquistare, ma lì serve anche l’apporto di Jorge Lorenzo, davvero minimo quest’anno. AFP/LaPresse Marc Marquez non molla nulla, in Australia ha ottenuto la quinta vittoria ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non dobbiamo rilassarci - l’obiettivo è sempre la vittoria a Sepang” : Marc Marquez e la fame di vittoria inesauribile. Il campione del mondo della Honda in MotoGP, che ha chiuso i giochi già nel 15° round stagionale in Thailandia, sta dando seguito al suo campionato trionfale. L’iberico, vittorioso anche a Phillip Island (Australia), ha portato i propri successi di tappa a quota 11, inanellando la quinta vittoria consecutiva. Nel penultimo atto di quest’annata, Marc non ha alcuna voglia di fermarsi, ...

