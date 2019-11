Maratona di Palermo | vincono i keniani Kemboi e Chepngetich

XXV Maratona di Palermo : è tutto pronto per la corsa del 17 novembre : È davvero tutto pronto per 25^ edizione della Maratona di Palermo "Per...correre l'arte". Questa domenica 17 novembre si terrà infatti nel capoluogo siciliano la manifestazione sportiva a sigillo Bronze della Fidal e organizzata dall’Asd Media@, la quale è diventata, negli ultimi anni, un evento imperdibile per atleti, appassionati e famiglie. Lo start della gara avverrà alle ore 9 del mattino, da via Libertà (altezza Giardino Inglese) dove ...