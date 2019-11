Mara Venier | l’appello sul Mose per Venezia a Domenica In | «Finiamolo | è una vergogna»

Domenica In - Mara Venier su Venezia : "Vergognoso non aver ancora finito il Mose" : La conduttrice ha dedicato molto spazio della trasmissione a quello che sta accadendo in questi giorni a Venezia

Domenica In - Mara Venier ricorda la sua Venezia : 'Sono disperata' : Nella puntata di oggi, 17 novembre di Domenica In Mara Venier ha ricordato Venezia, città dove è nata e cresciuta, per via del maltempo e dell'alta marea che sta destando preoccupazione e dolore in Italia in queste ultime ore. La conduttrice si è collegata con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimere la sua vicinanza e sostegno al capoluogo veneto e per poi lanciare un appello personale affinché vengano ultimati i lavori del Mose, un ...

Mara Venier apre Domenica In con una confessione : “Sono disperata!” : Mara Venier a Domenica In: “Sono disperata! Il mio cuore è di Venezia” Si è aperta con una confessione di Mara Venier, la puntata odierna di Domenica In: “Sono disperata! Io vivo a Roma, è vero, ma il mio cuore è di Venezia”. Non si poteva ignorare quello che è successo (e sta succedendo) lì, in quella città unica al mondo, forte e fragile allo stesso tempo. In collegamento con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ...

Mara Venier : «Due dita steccate - ma a Domenica In ci sarò. Damose na’ grattata». Incidente in casa : Paura per Mara Venier dopo un Incidente in casa, ma la conduttrice di Domenica In tranquillizza i fan in un video postato sulla sua pagina Instagram: il popolare volto televisivo di Raiuno ha subìto una distorsione a due dita di un piede e ha pubblicato il filmato mentre esce da una clinica di Roma, sorretta da una sua amica. Nulla di grave però: Domenica sarà prontamente in studio a condurre la sua trasmissione Domenicale. «Niente di grave, ...

