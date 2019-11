Manovra | M5S | ‘da Salvini propaganda becera su plastic tax’

Manovra - Di Nicola (M5s) : “Soldi per scuole a rischio sismico o non voto la legge di bilancio” : Un miliardo per mettere in sicurezza le scuole. Oppure alla Manovra mancherà un voto al Senato: quello di Primo Di Nicola. L’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all’esecutivo con un post su facebook. “Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole a rischio sismico in zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura ...

M5s - il senatore Grassi annuncia l’addio : “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia per la ricerca - non voto la Manovra” : Il senatore del Ugo Grassi annuncia all’Adnkronos la sua volontà di dire addio Movimento 5 stelle: “A questo punto per me abbandonare il Movimento diventa legittima difesa”, ha accusato il parlamentare. Grassi, avvocato e professore ordinario di Diritto civile, ha spiegato che non voterà la prima legge di bilancio del governo giallorosso perché Contrario all’istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca, prevista dalla ...

Gianluigi Paragone - l'aut aut a Pd e M5s durante Piazzapulita : "Se non abbassano le bollette - niente Manovra" : Il grillino dissidente per eccellenza, Gianluigi Paragone, prosegue la propria battaglia contro il governo giallo-rosso. Nonostante non abbia mai fatto il passo in più che tutti ci saremmo aspettati, ossia l'addio al Movimento, Paragone non perde occasione per mettere i bastoni tra le ruote ai compa

"Addio tassa sulle auto aziendali e plastic tax rinviata" : la Manovra Pd-M5s perde pezzi : Potrebbe saltare secondo fonti d'agenzia la tassa sulle auto aziendali prevista in legge di bilancio. Si starebbe anche...

DENTRO LA Manovra/ Le clientele che impediscono a M5s e Pd di ridurre la spesa : I dati sul Pil e il risparmio degli italiani devono far riflettere sulla situazione del Paese e sulle scelte poco coraggiose del Governo con la MANOVRA

Manovra : M5S - ‘chi si oppone a plastic tax fa propaganda contro futuro Paese’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Per anni la vecchia politica ha riempito i cittadini di parole sulla salvaguardia dell’ambiente, quando poi appoggiava trivelle e inceneritori. Noi del MoVimento 5 Stelle invece ci abbiamo messo la faccia, e per la prima volta in Italia ora si può parlare di Green New Deal”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive ...

Manovra : Gubitosa (M5S) - ‘stop Iva è nostro impegno contro tassa Salvini’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Avevamo detto che l’Iva non sarebbe aumentata e abbiamo mantenuto la promessa con i cittadini. Non è stato facile scongiurare un aumento di tasse per 23 miliardi, una tassa media di 600 euro a famiglia. Una stangata che si sarebbe abbattuta soprattutto sulle famiglie con due o tre figli perché gli aumenti non avrebbero riguardato solo i beni di consumo quotidiani, ma tutti”. Così in una ...

Renzi all’attacco su Manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Manovra : Bernini - ‘M5S e IV hanno coscienza sporca’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Leggere sul blog grillino che ‘i giochini di palazzo appartenenti alla vecchia politica non possono appartenere a questo governo’ fa pensare che alla faccia tosta non c’è veramente limite. Se c’è un governo nato con un giochino di Palazzo infatti è proprio il Conte bis, un’operazione che Renzi ha in modo inquietante definito ‘di igiene istituzionale’. La ...

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Pensioni ultima ora : M5S - Opzione Donna entra in Manovra 2020 : Pensioni ultima ora: M5S, Opzione Donna entra in Manovra 2020 Pensioni ultima ora: non solo Quota 100. Adesso i riflettori si accendono su un’altra misura che consente in particolare alle donne l’accesso alla pensione: Opzione Donna. L’argomento è seguito da tempo, con attenzione, dalla deputata del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. Opzione Donna inserita in prossima Legge di ...

La Manovra va in Parlamento - l'ultima fibrillazione Pd-M5s su Radio radicale : Succede che all’ultima riunione utile sulla manovra Luigi Di Maio punta i piedi sui fondi per Radio radicale. “Ci sono di nuovo otto milioni di euro all’anno per tre anni a Radio radicale, ma diamoli ai terremotati”, tuona tre ore prima di quello che doveva essere il vertice di maggioranza a palazzo Chigi per limare i dettagli della legge di bilancio da mandare in Parlamento. La riunione, invece, si trasforma in un ...

Manovra & SUD/ La soluzione di M5s che aggrava i problemi del Mezzogiorno : Il Sud è il grande assente nella MANOVRA. M5s, che ha preso tanti voti nel Mezzogiorno, punta tutto sul reddito di cittadinanza: un azzardo

Pensioni e Manovra 2020 - Di Maio (M5S) : 'Sicuramente ci sarà qualcosa in più' : Prosegue l'accesa dialettica tra governo e sindacati in merito al testo della nuova legge di bilancio 2020 ed all'accoglimento delle rivendicazioni avviate dalla piattaforma sindacale sul nodo delle Pensioni e sugli altri punti considerati come fondamentali. Sul punto, finora, il confronto avvenuto attraverso diversi tavoli non sembra aver dato i risultati sperati, anche se le parti continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione ...