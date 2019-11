Mancini | mia Italia vuol fare qualcosa speciale

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : premiati Cistana e Castrovilli - Balotelli assente : Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le partite contro Bosnia Erzegovina e Armenia : ci sono Cistana , Castrovilli e Orsolini, assente Balotelli Dopo aver archiviato la qualificazione ad Euro 2020 con tre gare d’anticipo, l’ Italia può gestire le ultime tre partire del Girone J permettendosi di mettere alla prova chi ha giocato meno e nuovi convocati , al fine di dare nuovi feedback importanti al ct Mancini ...

Italia - Ventura torna a parlare : “nessuna invidia per Mancini - ho lasciato per riprendermi la mia vita” : L’allenatore della Salernitana è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina della Nazionale, sottolineando di non provare alcuna invidia per Mancini La Nazionale Italiana si è qualificata aritmeticamente ai prossimo Europei del 2020, un risultato esaltante arrivato grazie alle sette vittorie conquistate in sette partite del girone di qualificazione. Massimo Paolone/LaPresse Un ruolino perfetto quello di Mancini, riuscito ...