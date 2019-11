Manageritalia | Italia ha smarrito capacità di guardare avanti

Carella (Manageritalia) : “Serve decidere e visione lungo termine” : Milano, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Le crisi aziendali che continuiamo a leggere sui giornali non possono essere lasciate irrisolte per anni dalla politica come Alitalia, o affrontate in termini propagandistici e poco chiari, come l’ex Ilva oggi Arcelor Mittal. Abbiamo continuamente esempi di comportamenti astratti o improvvise marce indietro, come i recenti casi di tassazione sulle auto aziendali, sulle merendine o ...