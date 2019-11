Mamma uccide i due figli di 13 e 14 anni | “Non volevo sapessero che il loro papà è mio

Torino - Mamma cerca di uccidere il figlio neonato mettendo farmaci nel biberon : Nel pomeriggio di venerdì 15 novembre una donna ha dato da bere al proprio figlio di soli 14 mesi un biberon contenente farmaci polverizzati e mescolati al latte: il suo intento era di ucciderlo. La tragica vicenda si è svolta nel quartiere di Altessano, zona popolare della città di Venaria (Torino). La 42enne, per cause ancora da chiarire (ma pare che la depressione abbia giocato un ruolo fondamentale), ha tentato dunque di assassinare il ...

A 7 anni chiama la polizia : “Mamma vuole uccidermi” - agenti intervengono e uccidono la donna : L’episodio in Nevada. Una donna di 37 anni è stata uccisa dopo l’intervento della polizia in casa. Al 911 era arrivata una telefonata di un bambino, il figlio di 7 anni della vittima, che piangeva e diceva che la madre voleva ammazzarlo. La polizia ha diffuso l’audio della telefonata e le immagini delle bodycam degli agenti.Continua a leggere

Dramma in Texas : Mamma uccide i 3 figli e si suicida subito dopo il divorzio dal marito : Una mamma ha ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni e poi ha rivolto l'arma contro se stessa togliendosi la vita. La tragedia martedì in una casa a Deer Park, in Texas. La donna, Ashley Auzenne, aveva trentanove anni e una settimana prima della strage familiare aveva divorziato dal marito.Continua a leggere

Dybala - la Mamma della fidanzata contro l’argentino : “lo odio - volevo uccidermi” : Le ultime partite con la maglia della Juventus sono state veramente da incorniciare per l’attaccante Paulo Dybala, l’argentino grande protagonista anche nel successo dei bianconeri contro l’Inter. Fuori dal campo continua a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Oriana Sabatini ma a fare discutere sono state le dichiarazioni della mamma Catherine Fulop in un’intervista radiofonica in Argentina: ...

Suocera Dybala 'Volevo uccidermi'/ La Mamma di Oriana Sabatini : 'Odiavo la Joya' : Suocera Dybala 'Volevo uccidermi': la madre di Oriana Sabatini racconta il suo difficile approccio con il trasferimento della figlia in Europa.

Agenti uccisi - la Mamma del killer : «Chiedo perdono alle famiglie. La sera prima sentiva delle voci. Diceva : 'Mi vuole uccidere'» : La sera prima della sparatoria in questura l'indagato Diceva alla madre che «non riusciva a dormire. sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando e lo volevano...

Mamma mostro uccide 2 dei suoi 6 figli : “Volevo far fuori anche gli altri 4” : Sarah Barrass, 35 anni di Sheffield, nel Regno Unito, ha ammesso di aver ucciso due dei suoi sei figli, Tristan e Blake Barrass, di 13 e 14 nella loro casa di Shiregreen insieme al compagno, aggiungendo di aver pianificato anche l'assassinio degli altri 4 bambini. "Nessuna parola potrà mai rispecchiare pienamente l'enormità di ciò che avete fatto entrambi. I crimini di cui vi siete macchiati parlano da soli".Continua a leggere

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...