Maltempo Toscana | le immagini delle Cascate del Gorello dopo la devastazione | il dramma

Maltempo : situazione critica in Toscana - preoccupazione per Firenze : E‘ allerta idraulica nel comprensorio del Consorzio di bonifica Medio Valdarno attorno alla città di Firenze: quasi tutti i corsi d’acqua sono oltre il secondo livello di guardia; tutti gli impianti idrovori sono in funzione e le casse di espansione sono state attivate. Il fiume Arno è esondato per qualche centinaio di metri in località Sieci a Pontassieve: chiuso un tratto della Strada Statale Tosco-Emiliana ed evacuate alcune ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo : a Venezia picco di marea a 150 centimetri - poi scende. In Emilia e Toscana esondano fiumi. Scuole chiuse in molti comuni : L’Arno che esonda in Toscana, il Brennero isolato per tutta la mattina, 60mila famiglie senza corrente in Alto Adige, la provincia di Roma alle prese con allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento. Uno caduto nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale ha gravemente ferito un automobilista. E ancora l’Emilia Romagna alle prese con fiumi esondati e Venezia di nuovo in balia di un’alta marea eccezionale, ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo : Emilia e Toscana - i fiumi fanno paura. Alto Adige stato preallarme fino a domani - Casertano in ginocchio : E' allarme lungo il bacino dell'Arno, che le forti piogge di questi giorni hanno gonfiato al punto da spingere le autorita' locali a sgomberi e chiusure di scuole e uffici. Nella Sala operativa della protezione regionale della Toscana c'e' "massima attenzione" all'andamento della piena del fiume Armo. Il sistema delle dighe, assicura la Regione Toscana, "ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative". Gli ...

Maltempo Toscana : criticità nel Livornese - nel Grossetano e nel Senese : “Un’altra criticità è a Cecina nel Livornese. Il picco di piena sta arrivando, ma c’è ancora una cassa non invasata. Il Grossetano è stato martoriato dalla pioggia, la tromba d’aria ha fatto danni su Orbetello e su Manciano. C’è stata l’esondazione del Magione. Un’ordinanza del sindaco ha stabilito che chi abita al pianoterra dovesse salire al primo piano, e chi dista meno di 400 metri dai corsi ...

Allerta Meteo e Maltempo in Toscana : scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO] : Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa. Il Centro Funzionale ha emesso un’Allerta Meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ...

Maltempo Toscana : il Cecina esonda tra Pisa e Livorno e invade le campagne : Il fiume Cecina ha rotto gli argini a Casagiustri, nel comune di Montescudaio, al confine fra la provincia di Pisa e quella di Livorno e ha invaso boschi e campi. Il livello del fiume continua a salire. La situazione ricorda quella del 2014, l’ultima piena con esondazione e danni. Il colmo della piena è previsto intorno alle 15.30. Al sicuro le circa 500 persone evacuate questa mattina. L'articolo Maltempo Toscana: il Cecina esonda tra ...

Il Maltempo non dà tregua : valanga in Val Martello - allerta in Toscana : Giorgia Baroncini Da Nord a Sud il Paese è nella morsa del maltempo. valanga e strade chiuse in Alto Adige, al Centro i fiumi sono sorvegliati speciali. Grave un giovane a Roma Non vuole concedere alcuna tregua il maltempo che da giorni si sta abbattendo su tutta Italia. Da Nord a Sud neve e piogge stanno creando forti disagi con le città che stanno vivendo giornate di vera emergenza. Nelle prossime ore, ha annunciato Luigi Di Maio, ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : esondano fiumi in Toscana - centinaia di evacuati. Arno in piena : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Iv : Renzi - ‘annullata iniziativa Pistoia per Maltempo in Toscana’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Italia Viva prevista per oggi alle 16 a Pistoia è annullata per l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore tutta la Toscana”. Lo annuncia Matteo Renzi su Fb. “Ci stringiamo alle popolazioni al momento colpite e agli amministratori che in queste ore stanno impegnandosi per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Mi scuso con chi era già in viaggio e ...

Maltempo Toscana : in aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano : In aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano: lo segnala la Protezione Civile della Regione Toscana. Si prevede che il colmo di piena venga raggiunto nel giro delle prossime 2-3 ore, con l’interessamento delle aree golenali del fiume. Permane quindi una situazione di criticità che viene attentamente monitorata dalla Sala operativa regionale. L'articolo Maltempo Toscana: in aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano ...

Maltempo Toscana : massima attenzione per la piena dell’Arno : massima attenzione in Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana all’andamento della piena del fiume Arno, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio: il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative. Gli scarichi degli invasi di Levane e La Penna si sono svolti secondo quanto previsto, sulla base dei rilievi e delle registrazioni dei livelli ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana. A Venezia sale la marea : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...