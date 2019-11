Maltempo su tutta Italia | la diretta | esondano fiumi in Toscana | centinaia di evacuati

Maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana. A Venezia sale la marea : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale anche l'Arno : Pioggia, neve e vento continuano a flagellare l'Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi....

Maltempo - 2200 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia : Proseguono in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo che sta colpendo la penisola. Nelle ultime 36 ore svolti 2.200 soccorsi

Maltempo in tutta Italia. Situazione critica in Alto Adige : Venezia e non solo. L'ondata di Maltempo che ha colpito l'Italia da nord a sud non accenna a diminuire. In laguna la preoccupazione di tutti i cittadini e delle istituzioni è concentrata su domenica, quando è previsto un ulteriore peggioramento con un picco ancora più Alto: la marea raggiungerà, secondo il bollettino del Centro Maree, i 160 centimetri alle 12.30. "Sarà una giornata dura", ha detto il sindaco Brugnaro. ...

Previsioni meteo 17 novembre : il Maltempo non dà tregua - ancora piogge in tutta Italia : La morsa del maltempo che ha attanagliato l'Italia nell'ultima settimana non concederà tregua neppure domani: l’intensa perturbazione atlantica arrivata tra giovedì e venerdì condizionerà anche il meteo di questa domenica con precipitazioni abbinate a forti venti. La neve abbonderà sulle Alpi e il rischio valnghe sarà elevato.Continua a leggere

Dal Lazio all'Alto Adige. Il Maltempo colpisce tutta Italia : Il weekend è iniziato in maniera difficile in tante regioni Italiane. La causa è il maltempo che imperversa in molte zone del Paese. Situazioni critiche nel Lazio e in Alto Adige mentre è in leggero miglioramento in Veneto. Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. ...

Previsioni meteo 14 novembre : nuova perturbazione in arrivo - ancora Maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione, la sesta del mese di novembre, responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.Continua a leggere

Maltempo : 400 interventi dei vigili del fuoco a Venezia - oltre 1.600 nelle ultime 48 ore in tutta Italia : Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia. oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a Venezia, secondo il profilo Twitter dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Meteo : vasto ciclone nel Tirreno - Maltempo su tutta Italia e fenomeni estremi : Davvero impressionante lo scatto satellitare, il quale ci mostra quasi tutta Italia sotto un tappeto di nuvole prodotte dal nuovo ciclone formatosi nella notte sul Canale di Sicilia. Si tratta di un...

Previsioni Meteo Napoli - è allerta : forti piogge e Maltempo a oltranza per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Una lieve pausa ha concesso in maltempo per il corso di questo fine settimana, ma decisamente transitoria. Nella sostanza si è compiuto un avvicendamento fra strutture depressionarie, una in evoluzione verso Sud-Sudest, un’altra fresca già attiva sui settori centro-occidentali del bacino e, nel passaggio di consegna, il capoluogo partenopeo ha beneficiato di una fase più tranquilla. Ma già stamani si ...