Maltempo | storica piena dell’Arno | prime esondazioni a monte | Firenze e Pisa col fiato

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Situazione critica per ilin Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. Stamattina è già esondato a Le Sieci, frazione di Pontassieve (), dove è stata chiusa la strada statale 67 Aretina in località Sieci di Sotto. Visto l’innalzamento dell’Arno in coincidenza dell’abitato di Sieci di Sotto, nei pressi della confluenza tra il fiume Arno e il torrente Sieci, si è resa necessaria la chiusura della strada statale e in conseguenza, a scopo preventivo, anche gli abitanti della abitazioni al piano terra ...

