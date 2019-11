Maltempo Siena | evacuate 23 persone tra Sovicille e San Gimignano

Maltempo Siena : esondato il fiume Arbia nel Comune di Asciano : Disagi nella frazione Arbia, nel Comune di Asciano (Siena) dove il fiume Arbia è esondato. Da questa notte il sindaco e i tecnici comunali sono al lavoro per risolvere le criticità monitorando tutti i corsi d’acqua del territorio. Il Comune raccomanda massima prudenza e si consiglia di mettersi in auto solo se strettamente necessario. Il Comune attua il monitoraggio costante dei corsi d’acqua su Asciano e sulle frazioni. Non si sono ...