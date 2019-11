Maltempo | scuole chiuse lunedì 18 novembre per allerta meteo | l’elenco città per città

Allerta Meteo e Maltempo in Toscana : scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO] : Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa. Il Centro Funzionale ha emesso un’Allerta Meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ...

Maltempo - Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta : l’ordinanza del Sindaco : Domani, Lunedì 18 Novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse anche a Caserta: l’ha deciso il Sindaco Carlo Marino che ha firmato apposita ordinanza sindacale. Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta L'articolo Maltempo, Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta: l’ordinanza del Sindaco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piena dell’Arno : domani scuole chiuse a Pisa : domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni. I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anche domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - disagi a scuole Civitavecchia Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo Civitavecchia e Santa Marinella : “Situazione critica nelle scuole” : “Stiamo monitorando la situazione delle scuole superiori colpite dal Maltempo di questi giorni. La situazione più critica a Civitavecchia e nei plessi di Santa Marinella, dove stiamo effettuando sopralluoghi con i nostri tecnici, che stanno valutando le forme di intervento. Il Dipartimento “Edilizia scolastica” della Citta’ metropolitana di Roma ha attivato un servizio di reperibilita’ di 24 ore e ha allertato tutte ...

Maltempo : domani scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana : domani, venerdi’ 15 novembre, scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle 18 del 15. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto dove saranno chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici. scuole chiuse anche a Manciano (Grosseto), Magliano in Toscana (Grosseto), ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Scuole chiuse domani per Maltempo/ Napoli sì - Matera no : la lista delle città : Scuole chiuse oggi e domani a causa del maltempo, lista città: chiusure in Campania e Basilicata. Oltre a Napoli, troviamo Messina e Taranto.

Maltempo - scuole chiuse venerdì 15 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 15 novembre, per Maltempo? A causa dei temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia del Centro-Nord molti comuni hanno già fatto sapere che saranno sospese le lezioni per l'allerta meteo soprattutto in Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria: ecco l'elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Maltempo Trentino - domani scuole chiuse a Brunico : ancora problemi di luce : L’ energia elettrica a Brunico e dintorni non è stabile. Il consumo deve essere ridotto al minimo: è questo l’appello dei vigili del fuoco della cittadina altoatesina. A Brunico domani venerdì le scuole e gli asili rimarranno chiusi. Si’ avverra’ così, almeno per Brunico, la fake news che circolava sui social media della chiusura delle scuole domani in tutta la val Pusteria. Il blackout, che con brevi interruzioni dura ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Napoli - giovedì scuole aperte : «Ma sono 31 gli istituti danneggiati dal Maltempo» : Domani a Napoli si torna a scuola. Dopo le chiusure, nelle giornate di oggi e di ieri, decise dall'amministrazione comunale a seguito dell'allerta meteo emesso dalla Protezione civile...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Grado domani e venerdì : Visto il perdurare di condizioni critiche e dell’allerta meteo, il sindaco di Grado, Dario Raugna, ha disposto, per domani e venerdì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e Grado, di tutto il territorio di Grado e Fossalon, compreso il nido comunale e parrocchiale. Inoltre, dall’amministrazione comunale si informa che, a causa dell’allagamento dovuto alle calamita’ naturali delle ultime ore, la farmacia ...