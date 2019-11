Maltempo | salvata una famiglia nel senese | recuperati con l’elicottero

Maltempo Sicilia : salvata famiglia olandese a Siracusa : I vigili del fuoco hanno tratto in salvo a Siracusa una famiglia olandese rimasta intrappolata nella propria auto in una area alluvionata. E’ accaduto pochi minuti fa in contrada Laganelli dove il mezzo dei turisti era rimasto in panne. Nel veicolo c’erano due bambini di 1 e 3 anni e i loro genitori e l’acqua aveva raggiunto ormai un metro e mezzo di altezza. I 4 sono stati recuperati dai pompieri e trasportati in spalla in ...