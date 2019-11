Maltempo | piena dell’Arno | domani scuole chiuse a Pisa

Maltempo : il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze : Il colmo della piena dell’Arno sta passando adesso lungo il tratto cittadino di Firenze: lo rende noto la protezione civile regionale. L’idrometro a Firenze Uffizi ha registrato alle 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il 2° livello di guardia, che è di 5,50 metri. L'articolo Maltempo: il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Firenze : Arno in piena a Incisa Valdarno : Il Maltempo che sta imperversando su varie parti della Penisola colpisce anche la Toscana. Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di oggi, con una portata di 1.500 metri cubi al secondo. A renderlo noto è la protezione civile, confermando sostanzialmente le previsioni. Per le 12 previsto picco prossimo o di poco inferiore al livello due di criticità (5,50 metri) alla stazione di rilevamento ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo Toscana : massima attenzione per la piena dell’Arno : massima attenzione in Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana all’andamento della piena del fiume Arno, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio: il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative. Gli scarichi degli invasi di Levane e La Penna si sono svolti secondo quanto previsto, sulla base dei rilievi e delle registrazioni dei livelli ...

Maltempo Livorno : imminente il colmo di piena del fiume Cecina : Il fiume Cecina sta per raggiungere il colmo di piena nel comune di Cecina (Livorno), secondo i dati rilevati dagli idrometri della Regione Toscana, collocati in località Steccaia (Cecina). Il passaggio del colmo avrà, prevedibilmente, una durata prevista intorno alle 3-4 ore. La Protezione civile della Regione Toscana precisa che è oltre un metro il “franco di piena” rispetto alla sommità dell’argine. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Grosseto - la piena del fiume Ombrone fa paura : “Abbandonate le case o salite ai piani alti” : Avviso per chi risiede a 400 metri dal fiume Ombrone a Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha pubblicato un post su Facebook dove lancia l’allarme: “Attenzione. Criticità fiume Ombrone. Oltrepassati i 6.5 metri su idrometro Berrettino. Aperta ufficialmente la quarta fase servizio piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella studenti, San Martino) deve ...

Maltempo : 500 persone evacuate in Toscana per il Cecina in piena : Cinquecento persone sono state invitate dalle 7 di questa mattina a lasciare in via precauzionale le loro abitazioni vicino al fiume Cecina. L'ondata di piena ha superato di 1 metro e mezzo il secondo livello di guardia: l'ultima volta che il Cecina esondò era il 2014 e causò molti danni nelle abitazioni più a rischio. Il fiume ha già tracimato questa mattina all'altezza di Ponteginori senza causare danni. Le piogge di ...

Maltempo : fiumi in piena in Veneto - preoccupa il Piave : Il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un bollettino di nowcasting con il quadro della situazione con l’arrivo della perturbazione attesa in Veneto con precipitazioni intense soprattutto nella zona nord orientale della Regione. Monitorati speciali tutti i fiumi, in particolare Piave, Livenza e Brenta–Bacchiglione. Per quanto riguarda il Piave, a Busche stanno transitando allo stato attuale 1.200 mc al secondo (dato aggiornato rispetto ...

Maltempo Toscana : nelle province di Firenze e Prato tutti i torrenti sono in piena : tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nelle province di Firenze e Prato, sono oltre il primo e il secondo livello di guardia: tutti gli impianti idrovori sono in funzione, parecchie casse di espansione attivate. Tecnici e operatori consortili sono sul campo. Quasi tutti i bacini idrografici del Medio Valdarno hanno raggiunto e poi superato il primo e poi il secondo livello di guardia nel ...

Maltempo - a Pisa si monitora l'Arno - attesa piena per la serata : Riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale di Pisa stamani alle 6. Disposto l'avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste

Maltempo Pisa - attivate misure antipiena : lungarni chiusi al traffico per montare paratie : Si è svolta questa mattina in Prefettura a Pisa la riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale, durante la quale è stato disposto l’avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste dal piano di protezione civile per fronteggiare l’eventuale piena dell’Arno, che i modelli prevedono per la città di Pisa nel periodo compreso fra il tardo pomeriggio e la sera. Squadre operative del Genio Civile hanno dato indicazioni per il ...

Maltempo Firenze - fiumi in piena : allagamenti diffusi e strade chiuse - l’Arno al primo livello di guardia [FOTO] : Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze. Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa ...