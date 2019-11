Maltempo nel Bolognese | esonda il torrente Idice | un centinaio di evacuati

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Maltempo Toscana : frana su casa nell’Aretino - famiglia evacuata : Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti. Situazione critica nel Casentino e nel Valdarno. Una frana che ha interessato l’autostrada A1 sulla corsia sud al km 344: un’auto è stata coinvolta, fortunatamente senza conseguenze. La corsia sud, momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata poi riaperta. A Loro ...

Maltempo Toscana : nelle province di Firenze e Prato tutti i torrenti sono in piena : tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nelle province di Firenze e Prato, sono oltre il primo e il secondo livello di guardia: tutti gli impianti idrovori sono in funzione, parecchie casse di espansione attivate. Tecnici e operatori consortili sono sul campo. Quasi tutti i bacini idrografici del Medio Valdarno hanno raggiunto e poi superato il primo e poi il secondo livello di guardia nel ...

Maltempo Toscana : esonda il Cecina nel Pisano - 500 evacuati nel Livornese : E’ esondato questa mattina, senza creare danni, il fiume Cecina, nel Pisano, in zona Verde Oasi fra Saline di Volterra e Ponteginori (Comune di Montecatini ValdiCecina) a causa delle forti piogge della notte. Allagate alcune aree non abitate e aziende agricole. L’area è monitorata dai vigili del fuoco di Saline di Volterra. In via precauzionale sono state evacuate 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena ...

Maltempo nel Grossetano - nuovi allagamenti : esondato il torrente Sgrilla - le strade sono “fiumi d’acqua” : nuovi allagamenti nel territorio del comune di Manciano (Grosseto), duramente colpito ieri dal Maltempo, con 100 mm di pioggia caduti in appena 6 ore. Il torrente Sgrilla è in piena ed è fuori dagli argini, le strade provinciali “sono veri e propri fiumi d’acqua“, si legge sulla pagina Facebook del Comune: “Non mettersi in viaggio“, è l’appello dell’Amministrazione comunale. Chiuse la Sr74, la Sp 101 ...

Maltempo Piemonte : servizio elettrico verso la normalità nel Cuneese : Dopo i disservizi causati dal Maltempo, il servizio elettrico sta tornando alla normalità nel Cuneese. E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali disalimentate; i lavori, informa l’azienda, proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto durante tutta l’emergenza. Per ...

Maltempo Francia : 145mila persone senza elettricità per nevicata nel sud del Paese : Sono circa 145mila le persone rimaste ancora senza elettricità nel sud est della Francia in seguito alla prima, abbondante, nevicata della stagione. I disagi hanno colpito i dipartimenti della Loira, Drome, Isere, Rhone e Ardeche, riferisce l’operatore elettrico Enedis. La situazione è comunque in miglioramento dopo che inizialmente erano almeno 330mila le utenze senza elettricità. Nelle regioni colpite dalla tempesta e la nevicata di ...

Maltempo Lombardia : cade croce da campanile - chiesa inagibile nel Bresciano : Il Maltempo con forti raffiche di vento delle ultime ore in provincia di Brescia hanno provocato il cedimento della croce del campanile di Villachiara: dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la parrocchia è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’enorme croce in ferro si è staccata dal basamento e si è messa ad oscillare. Alta due metri per un metro e mezzo di ampiezza, la croce è ora appesa a 35 metri d’altezza. Sul posto sono ...

Maltempo Piemonte : ancora 4 mila utenze senza luce nel Cuneese - tecnici al lavoro : Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati dal Maltempo delle scorse ore. In tutto sono state rialimentate 24 mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce 4mila utenze in provincia di Cuneo. ...

Il Maltempo non si arresterà nel weekend : Domani sarà un'altra giornata con tanta pioggia, vento, temporali e abbondanti nevicate sulle montagne. Dal sito ilmeteo.it, si segnala che già nel corso delle prime ore di domenica si formerà un profondo vortice ciclonico sul mar Tirreno che verrà ulteriormente alimentato da correnti fredde in discesa dal Nord Europa e venti umidi di Scirocco. Le ripercussioni non tarderanno a farsi sentire con la possibilità di temporali ...

Maltempo Liguria - frana nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Maltempo - mezza Italia in ginocchio : blackout nella notte per 13mila famiglie - valli isolate. Saturnia : terme invase da un'ondata di fango : Maltempo, danni ingenti in varie zone d'Italia: è allerta massima e sarà un weekend complicato per il meteo. Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in...

