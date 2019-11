Maltempo nel biellese | la neve danneggia la funivia di Oropa

Maltempo - piena del Reno : nel Bolognese 250 evacuati : Evacuate circa 250 persone a Longara, frazione del Comune di Calderara (Bologna), in vista della piena del Reno, attesa nel pomeriggio: lo ha deciso il sindaco Giampiero Falzone, con un’ordinanza a tutela dell’incolumità dei cittadini che abitano in prossimità dell’argine. I residenti devono lasciare le proprie abitazioni e possono andare, “qualora non abbiano una propria alternativa, presso il punto di accoglienza ...

Maltempo Toscana : criticità nel Livornese - nel Grossetano e nel Senese : “Un’altra criticità è a Cecina nel Livornese. Il picco di piena sta arrivando, ma c’è ancora una cassa non invasata. Il Grossetano è stato martoriato dalla pioggia, la tromba d’aria ha fatto danni su Orbetello e su Manciano. C’è stata l’esondazione del Magione. Un’ordinanza del sindaco ha stabilito che chi abita al pianoterra dovesse salire al primo piano, e chi dista meno di 400 metri dai corsi ...

Maltempo nell’Orvietano : il fiume Paglia supera i 4 metri : Anche l’Orvietano viene colpito in queste ore dagli effetti del Maltempo, con il fiume Paglia che nella notte tra sabato e domenica ha raggiunto il livello di 4.20 metri: lo ha reso noto il sindaco, Roberta Tardani, sulla propria pagina Facebook. Il primo cittadino ha spiegato che la protezione civile “sta monitorando il territorio per la verifica di eventuali danni anche nei comuni del comprensorio“. Pioggia e temporali stanno ...

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

Maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

Maltempo Siena : esondato il fiume Arbia nel Comune di Asciano : Disagi nella frazione Arbia, nel Comune di Asciano (Siena) dove il fiume Arbia è esondato. Da questa notte il sindaco e i tecnici comunali sono al lavoro per risolvere le criticità monitorando tutti i corsi d’acqua del territorio. Il Comune raccomanda massima prudenza e si consiglia di mettersi in auto solo se strettamente necessario. Il Comune attua il monitoraggio costante dei corsi d’acqua su Asciano e sulle frazioni. Non si sono ...

Maltempo Toscana : in aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano : In aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano: lo segnala la Protezione Civile della Regione Toscana. Si prevede che il colmo di piena venga raggiunto nel giro delle prossime 2-3 ore, con l’interessamento delle aree golenali del fiume. Permane quindi una situazione di criticità che viene attentamente monitorata dalla Sala operativa regionale. L'articolo Maltempo Toscana: in aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Maltempo Piemonte : neve e allagamenti nell’Alessandrino : Il Maltempo colpisce anche l’Alessandrino: la protezione civile segnala l’allagamento di strade, e consiglia di viaggiare con cautela e solo se necessario. Autostrade per l’Italia prevede neve sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia. Nevicate sull’appennino al confine con la Liguria, fino a quote medie, tra le valli Curone, Borbera, Scrivia, Orba e Stura. Secondo Arpa si ...

Maltempo nel Bolognese : esonda il torrente Idice - un centinaio di evacuati : Il torrente Idice è esondato nella zona di Budrio, nel Bolognese. In corso le operazioni di evacuazione che potrebbero riguardare almeno un centinaio di persone. Il Comune raccomanda ai cittadini di non andare sul posto e di usare “la massima prudenza negli spostamenti sulle strade segnalate come punti critici“. Con ordinanza il Comune ha disposto “l’interdizione al traffico veicolare e pedonale della strada Rabuina dalla ...

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Maltempo Toscana : frana su casa nell’Aretino - famiglia evacuata : Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti. Situazione critica nel Casentino e nel Valdarno. Una frana che ha interessato l’autostrada A1 sulla corsia sud al km 344: un’auto è stata coinvolta, fortunatamente senza conseguenze. La corsia sud, momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata poi riaperta. A Loro ...

Maltempo Toscana : nelle province di Firenze e Prato tutti i torrenti sono in piena : tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nelle province di Firenze e Prato, sono oltre il primo e il secondo livello di guardia: tutti gli impianti idrovori sono in funzione, parecchie casse di espansione attivate. Tecnici e operatori consortili sono sul campo. Quasi tutti i bacini idrografici del Medio Valdarno hanno raggiunto e poi superato il primo e poi il secondo livello di guardia nel ...

Maltempo Toscana : esonda il Cecina nel Pisano - 500 evacuati nel Livornese : E’ esondato questa mattina, senza creare danni, il fiume Cecina, nel Pisano, in zona Verde Oasi fra Saline di Volterra e Ponteginori (Comune di Montecatini ValdiCecina) a causa delle forti piogge della notte. Allagate alcune aree non abitate e aziende agricole. L’area è monitorata dai vigili del fuoco di Saline di Volterra. In via precauzionale sono state evacuate 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena ...