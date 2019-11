Maltempo | Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta | l’ordinanza del Sindaco

Maltempo - Ciclone Mediterraneo : le immagini di Licata dopo la tempesta di Lunedì pomeriggio - danni gravissimi [FOTO] : Nel primo pomeriggio di Lunedì 11 Novembre, Licata (Agrigento) è stata investita da una tempesta di vento impressionante: non abbiamo dati sulla velocità raggiunta del vento, ma le immagini dei danni sono eloquenti. Il vento ha scoperchiato tetti, divelto tetti e intonaci e sradicato alberi, mentre la pioggia ha intasato i tombini. Gravi danni al porto turistico, al centro commerciale “Il Porto” e alla Villa Comunale che è stata ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 11 novembre per allerta meteo : quali sono le città interessate : scuole chiuse per Maltempo lunedì 11 novembre in alcune regioni: colpito soprattutto il Sud Italia. La maggior parte degli istituti scolastici che non aprirà a causa dell'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile si trova in Sicilia e Calabria. Colpite soprattutto le province di Catania, Agrigento, Catanzaro e Crotone.Continua a leggere

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il Maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...

Allerta Meteo - Uragano Mediterraneo in formazione : scenario DEVASTANTE per Lunedì 11 e Martedì 12 - Maltempo distruttivo al Sud : Allerta Meteo – Splende il sole in questa Domenica di metà Novembre su gran parte d’Italia, abbiamo +21°C a Reggio Calabria e Siracusa, +20°C a Catania, Gallipoli e Monopoli. Nulla lascia presagire quanto accadrà nei prossimi due giorni proprio nelle Regioni del Sud, eppure in Sardegna ha già iniziato a piovere. Diluvia a Oristano dove sono caduti 13mm di pioggia e ci sono +11°C in pieno giorno, prime piogge anche a Sassari e ...

Allerta Maltempo nel Levante : esondano il Petronio e il Vara - frane e sfollati. Scuole chiuse lunedì : ecco dove : Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati nella notte nella riviera di Levante. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Imperia

Maltempo - scuole chiuse lunedì 4 novembre per allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 4 novembre, per Maltempo? A causa dell'allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Liguria e Campania hanno deciso di sospendere le lezioni: l'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo - il Maltempo flagella l’Italia : Lunedì 4 Novembre Scuole Chiuse in molti comuni – ELENCO : Allerta Meteo – L’Italia vive l’incubo del maltempo di inizio Novembre, nei “giorni maledetti” in cui nella storia del nostro Paese si sono verificate le più grandi e distruttive alluvioni. Piogge torrenziali stanno colpendo il Nord e le Regioni tirreniche in un contesto tropicale, con temperature eccezionalmente miti per il periodo, e continuerà a piovere in modo molto intenso per tutta la sera/notte e in alcune ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

Maltempo - allerta meteo e scuole chiuse lunedì : l’elenco delle regioni e città interessate : allerta rossa in Liguria e allerta arancione in tre regioni al Nord domani, lunedì 21 ottobre. In alcune zone della Liguria le scuole resteranno chiuse a causa del Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.Continua a leggere

Si intensifica il Maltempo al Centro-Nord : allerta della Protezione Civile per Lunedi' 21 Ottobre : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica che da diverse ore staziona su Europa occidentale e settori nord-occidentali della nostra penisola continuerà a portare piogge e temporali anche...

Allerta Meteo - forte Maltempo in Sicilia : scuole chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre : Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali. Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale: Barcellona Pozzo di Gotto Santa Teresa di ...

Lunedi' di Maltempo : piogge e temporali anche intensi - specie al centro-sud : La giornata di domani sarà caratterizzata da diffuso maltempo a causa di una perturbazione di origine atlantica, che apporterà piogge e temporali soprattutto al centro-sud.? Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il Maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...