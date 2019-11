Maltempo Livorno | imminente il colmo di piena del fiume Cecina

Maltempo in Toscana : danni alle terme di Saturnia e sfollati a Livorno : Rosa Scognamiglio Il Maltempo colpisce anche la Toscana . Una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa mentre nel grossetano un'ondata di fango ha distrutto le terme di Saturnia . alle rta protezione civile nel livornese Il Maltempo si abbatte anche sulla Toscana . Una devastante tromba d'aria, quest'oggi, ha attraversato la costa dell'intera regione provocando allagamenti nelle città, esondazioni in Maremma e una slavina di fango che si ...

Maltempo Livorno : alto rischio di esondazione dei corsi d’acqua : Massima allerta a Livorno per le piogge persistenti che cadono da questa notte provocando l’ingrossamento dei corsi d’acqua a rischio esondazione . E’ quanto spiega il Comune la cui protezione civile “sta monitorando costantemente la situazione in considerazione delle previsioni meteo che prevedono piogge consistenti anche nelle prossime ore”. Protezione civile e polizia municipale, si spiega, si stanno recando nelle ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...