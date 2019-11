Maltempo | in Emilia e Toscana esondano i fiumi Paura per l' Arno | valanga in Alto Adige

Maltempo - Borgonzoni chiede lo stato di calamità per Emilia-Romagna : “Regione è responsabile” : "Anche quest'anno si contano i danni per mancanti interventi strutturali e per l'assenza di opere, su cui la Regione non ha ancora voluto investire. Siamo vicini agli emiliano romagnoli colpiti e pronti a fare di tutto per sostenere, in tutte le sedi, lo stanziamento di adeguati fondi e il dovuto risarcimento post danni": la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, commenta la situazione nel territorio messo in ginocchio ...

Maltempo : a Venezia picco di marea a 150 centimetri - poi scende. In Emilia e Toscana esondano fiumi. Scuole chiuse in molti comuni : L’Arno che esonda in Toscana, il Brennero isolato per tutta la mattina, 60mila famiglie senza corrente in Alto Adige, la provincia di Roma alle prese con allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento. Uno caduto nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale ha gravemente ferito un automobilista. E ancora l’Emilia Romagna alle prese con fiumi esondati e Venezia di nuovo in balia di un’alta marea eccezionale, ...

Maltempo : Emilia e Toscana - i fiumi fanno paura. Alto Adige stato preallarme fino a domani - Casertano in ginocchio : E' allarme lungo il bacino dell'Arno, che le forti piogge di questi giorni hanno gonfiato al punto da spingere le autorita' locali a sgomberi e chiusure di scuole e uffici. Nella Sala operativa della protezione regionale della Toscana c'e' "massima attenzione" all'andamento della piena del fiume Armo. Il sistema delle dighe, assicura la Regione Toscana, "ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative". Gli ...

Maltempo - esonda l'Idice in Emilia-Romagna : 200 evacuati. FOTO : Il torrente ha rotto un argine nei pressi della cittadina di Budrio. Oltre duecento le persone fatte allontanare dalle proprie abitazioni. L'amministrazione comunale ai cittadini: non andate sul posto e usate la massima prudenza sulle strade. LA FOTOGALLERY

Maltempo Emilia Romagna - esonda l'Idice a Budrio. VIDEO : Situazione preoccupante per il Maltempo anche in Emilia Romagna. Nella zona di Budrio, nel bolognese, è esondato il torrente Idice: sono oltre 200 gli evacuati e una coppia di coniugi sono stati salvati con un elicottero dei vigili del fuoco. La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara) è interrotta a Budrio per allagamento dei binari. Ora si teme anche l'esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la ...

Maltempo Emilia - esonda torrente Idice a Budrio : più di 200 evacuati : Emergenza fiumi a causa del Maltempo in Emilia. Il torrente Idice ha rotto un argine ed è esondato nella zona di Budrio, nel Bolognese. Sono in corso le operazioni di evacuazione che riguardano più di duecento persone. Il Comune raccomanda ai cittadini di non andare sul posto e di usare "la massima prudenza negli spostamenti sulle strade segnalate come punti critici".Continua a leggere

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Maltempo - frane e allagamenti in Emilia-Romagna : criticità per le piene dei fiumi e per le mareggiate : frane, allagamenti, strade chiuse in Emilia–Romagna a causa del Maltempo. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sulla regione, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando danni e disagi. I fiumi sono strettamente monitorati e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo - allerta rossa in Alto Adige - Emilia e Veneto : arancione in otto regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L'ondata di Maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell'Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Chiesti al governo 50 milioni per i danni” : “Noi abbiamo gia’ chiesto al governo di essere inseriti nel decreto che verra’ credo varato a breve per Venezia, abbiamo gia’ avanzato una richiesta per 50 milioni di euro che sono piu’ o meno la quantificazione attuale dei danni che hanno subito il litorale e molti comuni anche dell’interno dove le trombe d’aria e le mareggiate hanno provocato danni gravissimi”. Lo ha detto il presidente della ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo Emilia : allerta arancione per vento sugli Appennini : vento fino a 74 chilometri orari sugli Appennini Emiliani. Dalla tarda serata di domani e’ prevista allerta arancione causata da un’intensificazione del vento sulle zone montuose dell’Emilia orientale, centrale e occidentale. Ad annunciarlo e’ Arpae Emilia-Romagna nell’ultimo bollettino meteo diramato, in cui fa il punto sulla situazione Maltempo che sta colpendo in questi giorni l’Italia. Domani dunque ...