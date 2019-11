Maltempo | in Alto Adige 883 interventi | ancora senza elettricità oltre duemila utenze

Maltempo : Emilia e Toscana - i fiumi fanno paura. Alto Adige stato preallarme fino a domani - Casertano in ginocchio : E' allarme lungo il bacino dell'Arno, che le forti piogge di questi giorni hanno gonfiato al punto da spingere le autorita' locali a sgomberi e chiusure di scuole e uffici. Nella Sala operativa della protezione regionale della Toscana c'e' "massima attenzione" all'andamento della piena del fiume Armo. Il sistema delle dighe, assicura la Regione Toscana, "ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative". Gli ...

Maltempo Alto Adige - il governatore : “Restate a casa - evitate gli spostamenti” : “Restate a casa, evitate gli spostamenti e seguite le indicazioni della protezione civile. Tenete presente che anche i servizi bus e treni sono attualmente limitati“: lo ha scritto in un post si Facebook il governatore Altoatesino Arno Kompatscher. “La protezione civile e i servizi di emergenza hanno bisogno di strade libere e devono essere in grado di concentrarsi sul loro lavoro di soccorso“, spiega. “Per questo ...

Maltempo - caos neve in Alto Adige. Valanga tra le case in Val Martello : il video : In val Martello, alle 8.50 di domenica mattina, una Valanga si è abbattuta su una zona abitata. La Valanga ha danneggiato alcune case e sono in corso verifiche di eventuali dispersi. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. Si tratta della cosiddetta Valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...

Maltempo in tutta Italia. Situazione critica in Alto Adige : Venezia e non solo. L'ondata di Maltempo che ha colpito l'Italia da nord a sud non accenna a diminuire. In laguna la preoccupazione di tutti i cittadini e delle istituzioni è concentrata su domenica, quando è previsto un ulteriore peggioramento con un picco ancora più Alto: la marea raggiungerà, secondo il bollettino del Centro Maree, i 160 centimetri alle 12.30. "Sarà una giornata dura", ha detto il sindaco Brugnaro. ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo - allerta rossa in Alto Adige - Emilia e Veneto : arancione in otto regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L'ondata di Maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell'Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Maltempo Alto Adige - 11 mila utenze senza corrente : alto rischio di valanghe - frane - allagamenti e cadute di alberi : Stato di pre-allarme (codice arancione) in alto Adige. A confermarlo la Protezione civile che ha annunciato per domani una nuova perturbazione; molte le strade interrotte mentre sono 11.000 le utenze senza corrente. Intanto nuovo vertice questa mattina della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme, il terzo su una ...

Maltempo in Alto Adige - disagi per l’emergenza neve : blackout e strade chiuse. FOTO : Il brutto tempo sull'Italia colpisce anche alcune zone del Trentino Alto Adige. Diversi interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Nella notte senza luce 60mila persone, poi scese a 13mila . Per alcune ore bloccata ferrovia Brennero, chiuse molte valli

Maltempo Alto Adige : in Val Venosta acqua portata con autobotti : A Lasa, paese Altoatesino della Val Venosta, l’acqua potabile alla popolazione viene portata con le autobotti. Il motivo è legato ai danni del Maltempo che ha investito nella giornata di ieri con copiose nevicate e forti piogge a fondovalle l’intera provincia di Bolzano. Protezione civile e vigili del fuoco sconsigliano di mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. La Val Badia, Val Senales e Val Martello restano isolate da ieri ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...