Maltempo | forte mareggiata a Gaeta | gravi danni al motoveliero “Signora del Vento”

Maltempo Campania - allerta gialla prorogata fino a domani sera : vento forte e temporali : La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore fino alle ore 20 di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, soprattutto lungo la fascia costiera, con ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte Maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Previsioni Meteo Napoli : si prospetta un altro weekend di forte Maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, salvo la presenza di nubi perlopiù medio-alte, ma innocue, solo in grado di velare o coprire parzialmente sole. C’è però un vento sostenuto, mediamente da Sud/Sudest sui 15/30 km/h o raffiche anche superiori. Contesto quindi di tempo migliore, poiché, dopo l’evoluzione verso est del primo sistema depressionario che ha portato tanto maltempo fino a ...

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento con forte Maltempo - il bollettino fino al 20 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo parzialmente nuvoloso con piogge al nord-ovest da metà mattinata in intensificazione nel pomeriggio, localmente intense e abbondanti tra tardo pomeriggio e sera su Valle d’Aosta, rilievi settentrionali piemontesi e Liguria; nevicate attese al di sopra da 400-500 mt, localmente abbondanti su ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte Maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Previsioni Meteo Napoli : forti piogge con 50/60 mm nelle ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza : Previsioni Meteo Napoli – pesante Maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro Meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ...

Maltempo Campania : forte vento e mareggiata - danni ad Amalfi : Ad Amalfi si lavora per la ripristinare le aree che hanno subito ingenti danni dalla mareggiata della scorsa notte. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, dopo la convocazione del C.O.C. e la nottata di allerta a causa delle forti raffiche ed onde che si sono scaricate sulla Costiera Amalfitana, è già al lavoro per ripristinare la normalità. Il primo cittadino dichiara: “I tecnici del Comune sono al lavoro sin dalle prime ...

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Previsioni meteo : non e' finita - al centro-nord Maltempo ancora piu' forte in arrivo : Neanche il tempo di tirare il fiato per l'attenuazione del ciclone mediterraneo che ha causato danni ingenti su vasta scala, soprattutto al centro-sud, che una nuova ondata di maltempo si appresta a...

Ondata di Maltempo al Sud : 1300 interventi in 36 ore - gravi danni per il vento forte : Nelle ultime 36 ore i Vigili del fuoco hanno effettuato nel Sud Italia oltre 1.300 interventi per frane, smottamenti, allagamenti e soccorsi alla popolazione. Nelle scorse ore Maltempo e forte vento hanno provocato danni a Messina, dove decine di alberi sono caduti. In via Garibaldi è stata colpita un’auto: ferita la conducente, trasportata in ospedale. Nella zona Sud il vento ha provocato onde altissime, a Galati Marina sono state ...

Maltempo - gravi danni a Messina per il forte vento : strage di alberi in centro - un ferito [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo Messina con piogge torrenziali e venti impetuosi sta provocando disagi e problemi nella circolazione. Diversi alberi sono crollati nel tratto di viale San Martino in via Giolitti, via Placida, via La Farina e sul viale Giostra angolo via Liberta’. I rami hanno danneggiato diverse auto e una persona e’ rimasta ferita in modo non grave. Gia’ da ieri pomeriggio non e’ operativo il porto di ...