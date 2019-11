Maltempo Firenze | prorogata fino a domani l’allerta arancione per l’Arno

Maltempo : sale livello dell'Arno - a Firenze oltre la prima soglia di allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Maltempo : il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze : Il colmo della piena dell’Arno sta passando adesso lungo il tratto cittadino di Firenze: lo rende noto la protezione civile regionale. L’idrometro a Firenze Uffizi ha registrato alle 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il 2° livello di guardia, che è di 5,50 metri. L'articolo Maltempo: il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Firenze : Arno in piena a Incisa Valdarno : Il Maltempo che sta imperversando su varie parti della Penisola colpisce anche la Toscana. Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di oggi, con una portata di 1.500 metri cubi al secondo. A renderlo noto è la protezione civile, confermando sostanzialmente le previsioni. Per le 12 previsto picco prossimo o di poco inferiore al livello due di criticità (5,50 metri) alla stazione di rilevamento ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Maltempo Firenze : il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa Valdarno : Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di questa mattina con una portata di 1.500 metri cui al secondo: lo ha reso noto la protezione civile regionale. L'articolo Maltempo Firenze: il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : nelle province di Firenze e Prato tutti i torrenti sono in piena : tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nelle province di Firenze e Prato, sono oltre il primo e il secondo livello di guardia: tutti gli impianti idrovori sono in funzione, parecchie casse di espansione attivate. Tecnici e operatori consortili sono sul campo. Quasi tutti i bacini idrografici del Medio Valdarno hanno raggiunto e poi superato il primo e poi il secondo livello di guardia nel ...

Maltempo Firenze : l’Arno verso il 2° livello di allerta : Probabile picco di piena dell’Arno alla stazione di rilevamento Firenze Uffizi intorno alle ore 12 di oggi, prossimo o di poco inferiore al secondo livello di criticità (che è di 5,50 metri) comunque al di sopra dei massimi registrati negli ultimi 20 anni: è quanto emerge dalle valutazioni degli esperti del Centro funzionale regionale. A precipitazioni praticamente terminate i livello idrometrici del cosiddetto ‘reticolo ...

Maltempo - allerta della protezione civile in 11 regioni. Firenze - l'Arno supera il primo livello di guardia : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia. La perturbazione arriva anche al Sud. In Toscana la protezione civile del capolouogo ai cittadini: "State lontani dal fiume"

Maltempo Firenze - fiumi in piena : allagamenti diffusi e strade chiuse - l’Arno al primo livello di guardia [FOTO] : Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze. Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa ...

Maltempo - forti disagi a Firenze e Roma : 8.55 Frane e alberi caduti sulle provinciali intorno a Firenze. La 72 "Vecchia pisana" è chiusa per frana al chilometro 1, nel Comune di Lastra a Signa.In crescita tutti i livelli idrometrici dei fiumi, in particolare dell'Ema, che ha superato il secondo livello di guardia. L'Arno è salito a oltre 4 m. superando il primo livello di allarme. Nella Capitale sono stati 200 gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte, per allagamenti e alberi ...