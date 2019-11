Maltempo Firenze | l’Arno verso il 2° livello di allerta

Maltempo - allerta della protezione civile in 11 regioni. Firenze - l'Arno supera il primo livello di guardia : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia. La perturbazione arriva anche al Sud. In Toscana la protezione civile del capolouogo ai cittadini: "State lontani dal fiume"

Maltempo Firenze - fiumi in piena : allagamenti diffusi e strade chiuse - l’Arno al primo livello di guardia [FOTO] : Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze. Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa ...

Maltempo : sale livello Arno - a Firenze oltre prima soglia allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Maltempo - forti disagi a Firenze e Roma : 8.55 Frane e alberi caduti sulle provinciali intorno a Firenze. La 72 "Vecchia pisana" è chiusa per frana al chilometro 1, nel Comune di Lastra a Signa.In crescita tutti i livelli idrometrici dei fiumi, in particolare dell'Ema, che ha superato il secondo livello di guardia. L'Arno è salito a oltre 4 m. superando il primo livello di allarme. Nella Capitale sono stati 200 gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte, per allagamenti e alberi ...

Maltempo - Arno in piena supera il primo livello di guardia a Firenze : Il Maltempo che sta colpendo la Toscana - dove è allerta arancione su gran parte del territorio - ha fatto salire l’Arno sopra il primo livello di guardia a Firenze, dove il fiume ha raggiunto gli oltre 4 metri sull'argine, e il secondo livello a Incisa-Figline. Lo riferisce la Protezione civile della Città metropolitana, che lancia un appello a prestare attenzione negli attraversamenti di sottopassi e dei corsi d'acqua, invita a non fermarsi ...

Maltempo Firenze - cavallo scivola nel fango : salvato dai Vigili del Fuoco : Un cavallo è stato soccorso questa mattina dai Vigili del fuoco in località Le Corti, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze). L’animale, di 39 anni, era uscito dalla sua stalla ed era scivolato rimanendo bloccato nel fango formatosi a causa della pioggia caduta in nottata. A liberarlo sono stati i pompieri in collaborazione con personale veterinario. Le operazioni sono durate alcune ore. L'articolo Maltempo Firenze, cavallo ...

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

Maltempo Firenze : code e traffico rallentato : Dopo il Maltempo di ieri, a Firenze anche oggi si registra traffico fortemente rallentato, in particolare lungo i viali di circonvallazione e in ingresso città. Le code si sono registrate in particolare tra le 7 e 9 per gli automobilisti in arrivo in città dalla Fi-Pi-Li e dall’Autopalio con rallentamenti sulla direttrice di Ponte all’Indiano, Porta Romana. Il Maltempo ha provocato anche caduta di rami e di pezzi di intonaco dalle ...

Maltempo Toscana - paura a Firenze : cade l’intonaco da un palazzo in centro : Intervento dei vigili del fuoco in una via del centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli, per la caduta di frammenti di intonaco dalla facciata di un palazzo. Al termine delle verifiche i pompieri, intervenuti con un’autoscala, hanno delimitato la zona in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale. In accertamento le cause: oggi su Firenze si è abbattuta un’ondata di Maltempo, con ...

Maltempo Firenze : sottopassi allagati e traffico in tilt : In Toscana è in vigore un’allerta meteo della protezione civile, un codice giallo per piogge e temporali. Come da previsioni, il Maltempo ha colpito anche Firenze: si sono registrati sottopassi allagati e traffico in tilt a causa di un violento temporale. Allagamenti sono segnalati nei sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Disagi alla circolazione nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via ...

Maltempo - Borrelli : un evento come l’alluvione di Firenze “non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

Maltempo - un fulmine colpisce il campanile di una chiesa a Firenze : Un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Firenze durante il forte temporale di domenica 3 novembre. L’edificio religioso si trova nel quartiere di Novoli, in via Morosi e non ci sono feriti. (IL Maltempo IN ITALIA - NUBIFRAGIO A ROMA - LE FOTO DEI DANNI - LE PREVISIONI)Nessun ferito, chiusi tre ingressi su quattro Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono saliti con l'autoscala per ...

Maltempo Firenze : fulmine danneggia il campanile della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice : I Vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove un fulmine si è abbattuto sul campanile danneggiando la parte alta della torre campanaria. I Vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio dell’autoscala per verificare e mettere in sicurezza le parti pericolanti. In attesa che siano effettuati lavori di ripristino da parte di una impresa, sono interdetti tre ingressi su quattro alla ...

Maltempo Toscana : piogge su Firenze - “attenzione ai sottopassi” : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per transito di una perturbazione con piogge e temporali localmente i forte intensità su tutto il territorio metropolitano. Dalla serata attenuazione dei fenomeni. Lunedì 4 novembre previsto vento forte sui comuni dell’Alto Mugello. “Si consiglia prudenza alla guida, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima al ...