Maltempo Emilia | esonda torrente Idice a Budrio | più di 200 evacuati

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Maltempo - frane e allagamenti in Emilia-Romagna : criticità per le piene dei fiumi e per le mareggiate : frane, allagamenti, strade chiuse in Emilia–Romagna a causa del Maltempo. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sulla regione, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando danni e disagi. I fiumi sono strettamente monitorati e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo - allerta rossa in Alto Adige - Emilia e Veneto : arancione in otto regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L'ondata di Maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell'Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Chiesti al governo 50 milioni per i danni” : “Noi abbiamo gia’ chiesto al governo di essere inseriti nel decreto che verra’ credo varato a breve per Venezia, abbiamo gia’ avanzato una richiesta per 50 milioni di euro che sono piu’ o meno la quantificazione attuale dei danni che hanno subito il litorale e molti comuni anche dell’interno dove le trombe d’aria e le mareggiate hanno provocato danni gravissimi”. Lo ha detto il presidente della ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo Emilia : allerta arancione per vento sugli Appennini : vento fino a 74 chilometri orari sugli Appennini Emiliani. Dalla tarda serata di domani e’ prevista allerta arancione causata da un’intensificazione del vento sulle zone montuose dell’Emilia orientale, centrale e occidentale. Ad annunciarlo e’ Arpae Emilia-Romagna nell’ultimo bollettino meteo diramato, in cui fa il punto sulla situazione Maltempo che sta colpendo in questi giorni l’Italia. Domani dunque ...

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Maltempo - nubifragi in Appennino : fiume Taro in piena tra Emilia e Liguria : Continua a piovere incessantemente sulle regioni tirreniche e gran parte del nord-est, a causa del continuo flusso di aria fresca e umida atlantica che va a scontrarsi con i rilievi generando piogge...

Maltempo Emilia-Romagna - Confagricoltura : “Il comparto pomodoro ringrazi le piogge” : Un comparto, quello del pomodoro da industria, per cui “siamo al paradosso: è l’unico che quest’anno deve dire ‘grazie’ agli effetti del Maltempo, che ha fatto precipitare la produzione del 18% rispetto al quantitativo contrattato nella programmazione annuale”. E’ quanto sostiene, in una nota, Eugenia Bergamaschi, presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna secondo la quale “i produttori hanno ...

Allerta meteo - previsioni Maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi