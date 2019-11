Maltempo e neve in Trentino Alto Adige | valanga in Val Martello | chiusi passi e strade

Il Maltempo flagella l’Italia con pioggia - vento - neve e domani è allerta in 11 regioni : il punto della situazione : L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11 regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove oltre 9.000 famiglie sono senza corrente elettrica. Circa 50 strade sono chiuse, riaperta alle 11 – dopo la chiusura di ieri sera – la linea ferroviaria del Brennero. E le condizioni meteo sul nostro Paese, avverte la ...

Maltempo Sardegna : neve sul Gennargentu e temperature in picchiata : A Fonni, il paese più alto della Sardegna, piove da questa mattina, ma sulle cime del Bruncuspina, a 1.800 metri di altezza, è tornata la neve. Il manto bianco aveva già fatto la sua comparsa qualche giorno fa, in anticipo rispetto agli altri anni scorsi. Oggi verso le 14, sulle cime del Gennargentu la temperatura segnava zero gradi e i fiocchi bianchi hanno iniziato a scendere fino ad imbiancare tutta la montagna. La neve è caduta anche nel ...

Maltempo Veneto - Anas : “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” : Sulla strada statale 52 “Carnica” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale. L'articolo Maltempo Veneto, Anas: “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” sembra ...

Maltempo in Alto Adige - disagi per l’emergenza neve : blackout e strade chiuse. FOTO : Il brutto tempo sull'Italia colpisce anche alcune zone del Trentino Alto Adige. Diversi interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. Nella notte senza luce 60mila persone, poi scese a 13mila . Per alcune ore bloccata ferrovia Brennero, chiuse molte valli

Maltempo : il Comune di Aosta presenta il Vademecum per la neve : Con l’approssimarsi della stagione invernale l’Amministrazione comunale di Aosta ha realizzato un Vademecum “di facile consultazione” per dare ai cittadini alcuni consigli per i cittadini, “utili in caso di nevicate abbondanti e/o temperature estremamente rigide con la formazione di ghiaccio”. L’obiettivo è “orientare i comportamenti di ciascuno a diminuire il rischio di incidenti stradali o ...

Maltempo - arriva una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anche neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Maltempo - in Trentino neve oltre gli 800 metri : valanghe su Tonale : In Trentino la neve è caduta mediamente attorno agli 800-1.000 metri con minimo locali anche fino a 300-500 metri. Sono segnalate alcune valanghe sui settori occidentali, lungo la strada statale di passo Tonale. Nessun mezzo risulta coinvolto. Nelle prossime due o tre ore, sui settori occidentali, è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Sui settori orientali le precipitazioni tenderanno invece ad essere più persistenti, con fasi ...

Maltempo - Italia nella morsa di due cicloni : pioggia - neve e vento da Nord a Sud : Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Temporali, nevicate, mareggiate e frane hanno causato difficoltà dalla Liguria alla Campania, passando per Piemonte e Lazio. Disagi anche in Valle d'Aosta col pericolo valanghe. E nel weekend il tempo non migliorerà.Continua a leggere

Maltempo : nel pomeriggio la neve è caduta anche a Bolzano : Nel pomeriggio la neve è caduta anche a Bolzano. A causa delle forti intensità delle precipitazioni, si sono abbassate notevolmente le temperature e i fiocchi scendono su tutto l’Alto Adige fino al fondovalle. La funivia per il Colle è chiusa, pertanto i bambini della scuola elementare Montessori del Colle vengono portati a Bolzano dai vigili del fuoco con diversi mezzi. L'articolo Maltempo: nel pomeriggio la neve è caduta anche a Bolzano ...

Maltempo nel Nord Italia : la neve paralizza il Piemonte - l'Alto Adige e il Bellunese. FOTO : Black out, strade chiuse e numerosi disagi in diverse località colpite da intense fioccate. Allerta anche in Valtellina nelle zone dei dissesti. Imbiancati non solo i centri in montagna ma anche città come Domodossola - MAREA A VENEZIA: AGGIORNAMENTI - FRANE IN LIGURIA

Maltempo : weekend tra pioggia e neve in Italia. Allerta in 5 regioni : Acqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua ...

Blackout in Piemonte a causa del Maltempo : strade interrotte per la neve e zone isolate : L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore anche il Piemonte sta creando disagi un po’ ovunque nella regione, nel torinese, in particolare nel Canavese, ma soprattutto nel cuneese dove e’ nevicato a bassa quota e nel verbano causando black out elettrici, interruzioni delle linee telefoniche e difficolta’ alla viabilita’. Frazioni isolate, mancanza di collegamenti elettrici, strade chiuse per caduta di ...

Maltempo - disastro sulle Alpi : “bomba” di NEVE in atto - migliaia isolati e pompieri in fuga [FOTO LIVE] : La NEVE che in queste ore sta cadendo intensamente in Alto Adige sta causando la chiusura di strade. Trafoi attualmente risulta isolata, come anche la Val Martello da Ganda, la Val Senales da Certosa, la val Ridanna da Stanghe e la Val Casies da Tesido. Risulta bloccata la statale della Pusteria tra Versciaco e Prato alla Drava e l’Alemagna tra Dobbiaco e Cima Banche. In Val d’Ega, a causa del rischio troppo elevato, sono stati ...