Maltempo | domani allerta arancione a Firenze | ma le scuole restano aperte

Maltempo : Emilia e Toscana - i fiumi fanno paura. Alto Adige stato preallarme fino a domani - Casertano in ginocchio : E' allarme lungo il bacino dell'Arno, che le forti piogge di questi giorni hanno gonfiato al punto da spingere le autorita' locali a sgomberi e chiusure di scuole e uffici. Nella Sala operativa della protezione regionale della Toscana c'e' "massima attenzione" all'andamento della piena del fiume Armo. Il sistema delle dighe, assicura la Regione Toscana, "ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative". Gli ...

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le scuole chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...

Maltempo Firenze : prorogata fino a domani l’allerta arancione per l’Arno : A Firenze prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel “reticolo principale”, che riguarda l’Arno: lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di ...

Maltempo - piena dell’Arno : domani scuole chiuse a Pisa : domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni. I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie ...

Maltempo Campania - allerta gialla prorogata fino a domani sera : vento forte e temporali : La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore fino alle ore 20 di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, soprattutto lungo la fascia costiera, con ...

Maltempo Pisa - il sindaco : “Probabile piena dell’Arno domani alle 19” : “I modelli della Protezione civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19“, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti al termine di una riunione convocata in prefettura in seguito all’allerta meteo arancione che investe da stasera anche il territorio Pisano. “Abbiamo appena terminato una riunione operativa – ha aggiunto Conti – e stiamo monitorando ...

Il Maltempo flagella l’Italia con pioggia - vento - neve e domani è allerta in 11 regioni : il punto della situazione : L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11 regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove oltre 9.000 famiglie sono senza corrente elettrica. Circa 50 strade sono chiuse, riaperta alle 11 – dopo la chiusura di ieri sera – la linea ferroviaria del Brennero. E le condizioni meteo sul nostro Paese, avverte la ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte Maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - bomba d'acqua su Napoli. A Venezia domani nuovo picco marea : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 12 - Torna l'acqua alta a...

Maltempo Venezia - previsto peggioramento : domani acqua alta di 140 cm : A Venezia continua l’emergenza acqua alta, oggi e soprattutto quando è previsto un picco ancora più alto: la marea raggiungerà i 140 cm alle 11:20. Oggi invece si dovrebbe salire fino a 120 cm per le ore 12. Lo conferma il bollettino del Centro Maree aggiornato alle 6:30 di questa mattina. Tutte le scuole, molti uffici e negozi restano chiusi. Oggi in città lagunare è prevista la visita del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anche domani 16 Novembre : Continua l'emergenza per l'alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12.

Maltempo - allerta in Piemonte : 7mila utenze senza energia fino a domani : Settemila famiglie e imprese della provincia di Cuneo sono senza elettricità da oltre 24 ore, e lo resteranno fino a domani, a causa della neve: non possono illuminare e soprattutto utilizzare gli impianti di riscaldamento. Sono 500 gli addetti di E-Distribuzione, societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, impegnate a “fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che ha interessato il ...

Maltempo : domani scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana : domani, venerdi’ 15 novembre, scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle 18 del 15. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto dove saranno chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici. scuole chiuse anche a Manciano (Grosseto), Magliano in Toscana (Grosseto), ...

Maltempo Venezia : domani chiuso Palazzo Ducale : Date le previsioni meteorologiche di questi giorni la Fondazione Musei Civici di Venezia ha disposto la chiusura temporanea di Palazzo Ducale per venerdì 15 novembre.