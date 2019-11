Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) “La stessa attenzione che è stata data ava data a tutte le altre città e regioni colpite dal. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dale nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Diparlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” super la presidenza del Consiglio, “ore porteremo in Cdm glidi emergenza chiesti dalle regioni e comuni”. L'articolo, Di: “Nond’emergenzada regioni e comuni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Maltempo, Di Maio: “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” - fanpage : Maltempo, Di Maio non dimentica gli elettori M5s: 'Dramma a Venezia, ma nessuno parla del Sud' - Affaritaliani : Maltempo, Di Maio: 'Non solo Venezia I cittadini del Sud non sono di serie B' -