Maltempo | caos neve in Alto Adige Valanga tra le case in Val Martello | il video

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) In val, alle 8.50 di domenica mattina, unasi è abbattuta su una zona abitata. Laha danneggiato alcunee sono in corso verifiche di eventuali dispersi. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. Si tratta della cosiddetta‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per lesottostanti. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciali, come praticamente tutte le strade secondaria di montagna. L'articolointra lein Val: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

