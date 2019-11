Maltempo | Borgonzoni chiede lo stato di calamità per Emilia-Romagna | “Regione è

Fonte : fanpage

(Di domenica 17 novembre 2019) "Anche quest'anno si contano i danni per mancanti interventi strutturali e per l'assenza di opere, su cui la Regione non ha ancora voluto investire. Siamo vicini aglino romagnoli colpiti e pronti a fare di tutto per sostenere, in tutte le sedi, lo stanziamento di adeguati fondi e il dovuto risarcimento post danni": la candidata del centrodestra in, Lucia, commenta la situazione nel territorio messo in ginocchio dale punta il dito contro l'amministrazione di Stefano Bonaccini, attuale governatore e suo sfidante alle regionali di gennaio 2020.