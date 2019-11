Maltempo | automobile contro una frana | ferito l’autista In Alto Adige oltre 800

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la suaun sassoto sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il Centro situazioni provinciale presso l’Agenzia della protezione civile. Riaperta al traffico, nel corso del pomeriggio, sia l’autostrada del Brennero che la strada statale della Val Pusteria, rimane chiusa a Castelbello per una caduta massi la strada statale della Val Venosta. Sino alle 9 di domani mattina chiusa al transito dei treni su tutta la linea sia la ferrovia della Val Venosta tra Merano e Malles, sia la ferrovia della Val ...

