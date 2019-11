Maltempo | allerta rossa in Friuli | Toscana ed Emilia

Fine settimana di Maltempo a Grottaferrata : oggi diramata allerta gialla : Grottaferrata, WEEKEND DI maltempo: oggi allerta gialla Roma – Week end di allerta meteo arancione trascorso a Grottaferrata con numerosi interventi della Protezione Civile comunale, chiamate a Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, tutti coordinati dal Coc (Centro Operativo Comunale) diretto in prima persona dal sindaco Luciano Andreotti in costante contatto con i Carabinieri della locale stazione diretta dal luogotenente Nicola ...

Maltempo : domani allerta arancione a Firenze - ma le scuole restano aperte : Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” ...

Previsioni meteo 18 novembre : Maltempo non dà tregua - allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

Maltempo Firenze : prorogata fino a domani l’allerta arancione per l’Arno : A Firenze prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel “reticolo principale”, che riguarda l’Arno: lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 18 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 18 novembre, a causa del Maltempo? Oltre a Venezia, dove spaventa l’acqua alta, preoccupa l'Arno, ed è emergenza in Alto Adige. Diversi comuni hanno già comunicato che saranno sospese le lezioni per l’allerta meteo: ecco l’elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : “Situazione critica fino a metà pomeriggio - allerta rossa confermata” : “Il fronte del Maltempo che sta interessando la nostra regione è entrato nella sua fase più critica che si dovrebbe esaurire verso le ore 16.00 di oggi dopo aver scaricato, stando alle previsioni, in determinati punti fino a 250 millimetri di pioggia. Sommati alle precipitazioni dei giorni scorsi, in totale sul Friuli Venezia Giulia avremo zone dove si arriverà a 500 millimetri di pioggia“: è quanto comunicato dal vicegovernatore con ...

Allerta Meteo e Maltempo in Toscana : scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno [ELENCO e INFO] : Domani 18 novembre 2019 scuole chiuse nei Comuni attraversati dall’Arno, mentre negli altri Comuni saranno chiusi solo gli istituti superiori: lo rende noto l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa. Il Centro Funzionale ha emesso un’Allerta Meteo di codice rosso per rischio idraulico collegato al fiume Arno valido da ora fino a tutta la giornata di domani. Di conseguenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ...

Il Maltempo non dà tregua : valanga in Val Martello - allerta in Toscana : Giorgia Baroncini Da Nord a Sud il Paese è nella morsa del maltempo. valanga e strade chiuse in Alto Adige, al Centro i fiumi sono sorvegliati speciali. Grave un giovane a Roma Non vuole concedere alcuna tregua il maltempo che da giorni si sta abbattendo su tutta Italia. Da Nord a Sud neve e piogge stanno creando forti disagi con le città che stanno vivendo giornate di vera emergenza. Nelle prossime ore, ha annunciato Luigi Di Maio, ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana. A Venezia sale la marea : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada del Brennero a Bressanone. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Maltempo su tutta Italia - la diretta : Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate. Chiusa l'autostrada del Brennero : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale anche l'Arno : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale anche l'Arno : Pioggia, neve e vento continuano a flagellare l'Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi....