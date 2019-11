Maltempo | a Pisa si attende la piena dell’Arno | ospedale messo in sicurezza | stop alle

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) L’Asl Toscana Nord Ovest fa sapere che a“verrà sospesa l’attività del dipartimento di prevenzione di via Matteucci, di tutte le sedi distrettuali (escluse quelle del litorale), dei centri diurni per disabili e anziani e del centro direzionale ditto. Il distretto resterà aperto e sarà regolare anche l’attività dell’“. L’Azienda Ospedaliero Universitaria diha deciso il “blocco della attività ambulatoriale e chirurgica programmata“, compresi i prelievi, per domani e fino alla cessazione dello stato di emergenza, e chiusura di tutti gli uffici amministrativi con sede al Santa Chiara.stimento, in via precauzionale, di un altro punto nascita al Dea dell’di Cisanello “che dovrà eventualmente integrare quello di Santa Chiara, che sta regolarmente funzionando. Prese misure anche per lo ...

TgrRaiToscana : #Maltempo A #Firenze sale il livello dell’Arno oltre la prima soglia di allarme ed è attesa l’ondata di piena. A… - iltirreno : Maltempo, a Pisa è massima allerta per la piena dell'Arno. Al via il montaggio delle paratie e il posizionamento de… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: sta rientrando l'emergenza per la piena del Reno. Paura a #Pisa, ponti chiusi, l'ondata di piena è previ… -