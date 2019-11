Maltempo a Napoli | la furia del mare cancella la spiaggia dei Maronti a Ischia

Maltempo su Napoli - devastato il circolo Canottieri : strappato il pallone : Il pallone pressostatico sgonfiato, o peggio ancora strappato, il bar estivo allagato con la terrazza completamente inondata, verifiche alle palestre e agli ingressi. La Canottieri Napoli fa i conti...

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Bomba d'acqua Napoli/ Video Maltempo : Rione Sanità allagato - macchine sommerse : Bomba d'acqua Napoli, maltempo in Campania: Rione Sanità allagato da fiume di pioggia. macchine sommerse dall'acqua: il Video.

Maltempo - tempesta di scirocco : Capri isolata - stop collegamenti fra Napoli e l’isola : Il vento ha flagellato Capri sin dalle prime ore del pomeriggio e ha raggiunto una velocità di oltre 30 nodi, alzando onde di circa 6 metri. In questa situazione, il traghetto lento delle 17.40 per Napoli non è potuto partire, lasciando sulla banchina del Porto di Marina Grande oltre 100 passeggeri. Tra questi, la squadra di calcio giovanile dell’Arzanese, giunta sull’isola per disputare una partita contro il Real AnaCapri. Bloccato ...

Maltempo - a Napoli le strade diventano un fiume in piena : Sabato mattina Napoli si è svegliata completamente allagata. L’ondata di Maltempo che in settimana ha interessato tutta l’Italia (GLI AGGIORNAMENTI) si è abbattuta anche sul capoluogo campano. Interessate molte zone della città, dal centro fino alla collina. Al Vomero le macchine procedono a fatica per via dell’acqua alta. In difficoltà anche il rione Sanità per via di una vera e propria bomba d’acqua: le immagini sui social mostrano un fiume di ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - bomba d'acqua su Napoli. A Venezia domani nuovo picco marea : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 12 - Torna l'acqua alta a...

Maltempo - Golfo di Napoli : collegamenti difficili con Capri : Dopo un giorno di tregua da oggi pomeriggio sono peggiorate le condizioni meteo marine nel Golfo di Napoli con particolari conseguenze per i collegamenti con l’isola di Capri. Fermi alle banchine gli aliscafi, fermi dopo la partenza delle 10.35 per Napoli e alle 13 per Sorrento, a garantire i collegamenti sono stati i mezzi della Caremar con la motonave delle 15.35 per Napoli che pero’ non ha effettuato la corsa di ritorno da Calata ...

Maltempo - Av Roma-Napoli : rallentamenti per un guasto tecnico : Dalle 15.35 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al Maltempo che sta interessando la zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con ritardi fino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti ...

Previsioni Meteo Napoli : si prospetta un altro weekend di forte Maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, salvo la presenza di nubi perlopiù medio-alte, ma innocue, solo in grado di velare o coprire parzialmente sole. C’è però un vento sostenuto, mediamente da Sud/Sudest sui 15/30 km/h o raffiche anche superiori. Contesto quindi di tempo migliore, poiché, dopo l’evoluzione verso est del primo sistema depressionario che ha portato tanto maltempo fino a ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Scuole chiuse domani per Maltempo/ Napoli sì - Matera no : la lista delle città : Scuole chiuse oggi e domani a causa del maltempo, lista città: chiusure in Campania e Basilicata. Oltre a Napoli, troviamo Messina e Taranto.

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - alto rischio di alluvioni e allagamenti : Previsioni Meteo Napoli – Intanto, peggioramento intenso, anche un po’ inatteso di tali proporzioni, accorso nella notte, ma soprattutto dalle prime ore di questa mattina e ancora attivo. Un minimo di bassa pressione abbastanza ampio, esteso dai canali delle isole maggiori e fino al basso Lazio, ha convogliato lungo il suo ascendente depressionario correnti umide e instabili persistenti per più ore e perfettamente direzionate sulla ...