Maltempo | a Grosseto 2 000 evacuati per l’Ombrone

(Di domenica 17 novembre 2019) Sono duemila le persone evacuate aa causa della piena del fiume Ombrone, che sta passando nel territorio di. Si tratta dei residenti in un raggio di 400 metri dal fiume che hanno lasciato le loro abitazioni dopo l’ordinanza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, come si legge dal suo profilo Fb, ha chiuso anche due centri commerciali e sospeso gli eventi sportivi. Inoltre per domani, “allerta innalzata a livello rosso: chiuse scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi pubblici e i centri commerciali come sopra detto”. Nell’ordinanza Vivarelli Colonna ha diviso la citta’ in tre zone, rossa, gialla e azzurra. L'articolo: a2.000per l’Ombrone Meteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #Toscana #Grosseto 14:00, due persone isolate dall'acqua nella golena del fiume Ombrone in loc. Berrettin… - emergenzavvf : #Maltempo #Grosseto #17novembre, proseguono i salvataggi dei soccorritori acquatici dei #vigilidelfuoco: in loc. La… - iltirreno : Maltempo in Toscana: la Maremma è tra le zone più colpite. E anche qui scatta l'allerta 'rossa' per rischio idrauli… -