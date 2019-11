Maltempo | a Bari il vento lacera il telone di copertura dello stadio progettato da Renzo

Ondata di Maltempo - un morto a Bari : colpito dal ramo di un albergo nel giardino di casa : Il maltempo ha fatto la sua prima vittima in Italia: si tratta di di un anziano di 80 anni della provincia di Bari , Pasquale Cutecchia, che è morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura, colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Temporali in arrivo anche domani.Continua a leggere

Maltempo Puglia : danni a Taranto e Bari - alberi sradicati e aerei dirottati : Pioggia e vento in Puglia: a Taranto si segnalano tanti danni e disagi. alberi sradicati in diverse zone della città. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza del sindaco. I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo. A causa del Maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento ...