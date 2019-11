Malattie mitocondriali | storia di Enrico che parla il linguaggio delle emozioni

Fonte : vanityfair

(Di domenica 17 novembre 2019) Per Francesca e Alberto il giorno del giudizio è passato e la vita è andata avanti. Non come avevano immaginato. Il loro giorno del giudizio è stato il 21 dicembre del 2017. «Hanno fatto la risonanza magnetica e il pediatra è uscito dalla radiologia dicendoci che le lesioni al cervello erano confermate». Così Francesca racconta del giorno in cui è stato detto a lei e al marito che il figlio, di pochi mesi, aveva la sindrome di Leigh, la più comune fra i bambini. https://www.youtube.com/watch?v=S6radMDwoW4 Sono un gruppo molto eterogeneo diereditarie causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri, gli organellicellule che provvedono alla produzione dell’energia utilizzata dall’organismo. Le mutazioni genetiche che colpiscono i mitocondri riducono drasticamente la produzione dell’energia, così l’organismo si ammala in modo ...