Mahle | Costanzo M5S | ’per crisi azienda riconversione unica strada’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) –: laproduttivavia percorribile per scongiurare l’ennesima delocalizzazione e salvaguardare i lavoratori. Questa mattina a La Loggia ho avuto modo di partecipare all’incontro con il monsignor Cesare Nosiglia, i sindaci dei comuni vicini, le famiglie dei lavoratori e le parti sociali dell’tedesca. Tutta la comunità è seriamente preoccupata per la decisione dei vertici tedeschi di chiudere i due stabilimenti lasciando a casa oltre 450 lavoratori per delocalizzare”. Lo dichiara Jessicadei 5 Stelle. “Condivdo il pensiero del Monsignor Cesare Nosiglia che ha ribadito che in queste situazioni non ci sono distinzioni partitiche o religiose, ma occorre che ognuno per la propria parte collabori con spirito di squadra. Non si può sacrificare la responsabilità sociale delle ...