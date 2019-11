Mafia nigeriana | riti vudù e prostituzione | in un libro l’indagine della squadra anti

Abusata - comprata e costretta a prostituirsi dalla Mafia nigeriana : Pina Francone La storia di una ragazza africana che è scappata dalle grinfie dei trafficanti di esseri umani Prima anni e anni di abusi sessuali nel suo Paese natale, in Africa, poi è stata scambiata per soldi come fosse un oggetto e, infine, è stata obbligata a prostituirsi. dalla mafia nigeriana. È questa la drammatica storia di una ragazza africana di 25 anni, attualmente residente in Italia, in Trentino Alto Adige. L'assurda ...

Mafia nigeriana - la Corte d’assise di Palermo non riconosce l’associazione mafiosa : quattro imputati assolti e un condannato : Tre anni fa erano stati arrestati con l’accusa di far parte dell’associazione “Mafia nigeriana“, ma sono stati stati assolti e torneranno liberi. È finito cosi il processo davanti ai giudici della Corte d’assise di Palermo sulla Blake Axe, l’organizzazione che secondo i pm della Dda di Palermo si era radicata nel quartiere storico di Ballarò, seminando il panico anche attraverso simbolismi legati all’uso ...

Ecco la "Bibbia Verde" della Mafia nigeriana : Mauro Indelicato Gli investigatori hanno scoperto il testo che equivale ai codici comportamentali ed operativi degli affiliati al clan dei Maphite, uno dei più potenti della mafia nigeriana. Curiosamente un capitolo è stato denominato "Mario Monti" La mafia nigeriana non è un fenomeno da ascrivere soltanto alla “micro criminalità”. I gregari che operano nella prostituzione e nello spaccio della droga non solo rendono conto a dei veri ...

Osusu - il trucco della Mafia nigeriana per gestire i traffici in Italia : Mauro Indelicato I clan creano una vera e propria cassa di risparmio in cui fanno arrivare tutti i guadagni prodotti dai traffici illeciti La mafia nigeriana ha da tempo messo radici in Italia. E questo con tutti i suoi vari clan, che corrispondono grossomodo alle confraternite originarie del Paese africano alle quali si accede con rituali a volte cruenti e la cui disobbedienza potrebbe essere punita con la morte. Ma adesso, dagli ...

“Mafia nigeriana” di Sergio Nazzaro : “I Maphite - criminali potenti e sottovalutati” : Lo scrittore e giornalista Sergio Nazzaro torna in libreria con "Mafia nigeriana. La prima indagine della squadra antitratta", che attraverso documenti esclusivi e intercettazioni mai rese pubbliche prima racconta i temibili dei Maphite e degli Eye, i gruppi criminali nigeriani che comandano nel nostro Paese.Continua a leggere

Ecco la “Bibbia verde” della Mafia nigeriana : Redazione ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/esclusivo-Ecco-la-bibbia-verde-della-mafia-nigeriana/La Bibbia della mafia nigeriana

"La sinistra ha negato la Mafia nigeriana". La denuncia di Meluzzi : Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la-sinistra-ha-negato-la-mafia-nigeriana-la-denuncia-di-Meluzzi/La denuncia di Meluzzi"La mafia nigeriana?La sinistra nega sempre"