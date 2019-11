Luigi di Maio e Zingaretti | volano stracci Il Pd rilancia lo Ius soli | il M5s è

Elisabetta Trenta e la casa - Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini : "Tengo a precisare una cosa" : Una doppia difesa che fa acqua. Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta parlano, a diverso titolo, per spegnere lo scandalo della casa di servizio in centro a Roma che la ex ministra ha occupato anche una volta uscita dal governo sfruttando, scrive il Corriere della Sera, il ruolo di capitano maggiore de

Luigi Di Maio - ultimatum al governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

Luigi Di Maio - "ironia della sorte" su Venezia. La battuta sull'alluvione contro la Lega - Calderoli furioso : "L'ironia della sorte" di cui ha parlato Luigi Di Maio a proposito della alluvione che ha devastato Venezia fa infuriare la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle nella sua diretta su Facebook ha ricordato con un mezzo sorriso come pochi giorni prima del disastro la giunta regionale del Veneto, di c

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5s. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

Luigi Di Maio - sospetto su Renzi : "Quando si è iniziato a parlare di scissione nel M5s" : Con il corpo è a Washington, ma la mente di Luigi Di Maio è a Roma, alle minacce di scissioni del Movimento 5 Stelle e alle manovre di Matteo Renzi. "Il governo non può andare avanti se tutte le forze politiche concordano una cosa e poi in Parlamento se ne fa un'altra - è lo sfogo del leader grillin

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Più che fascista - è un cazz*** verde. Ecco di che persona parliamo" : Da Luigi Di Maio piovono insulti contro Matteo Salvini. Prima, nella sua diretta su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle invita il leghista a "chiedere scusa alla famiglia di Stefano Cucchi". Poi, ospite di Accordi e disaccordi, commenta caustico il titolo del libro di Andrea Scanzi sull'ex mi

Luigi Di Maio - il messaggio di Dario Franceschini : "Così non si va avanti". Qua crolla tutto : La tenuta del governo è a rischio: il caso Ilva, le fratture interne al Movimento 5 stelle, le picconate di Matteo Renzi e infine le elezioni regionali, appuntamento cruciale per il futuro dell'alleanza di governo. Nicola Zingaretti teme la debacle in Calabria ed Emilia-Romagna. Un'eventuale sconfit

Luigi Di Maio - 5 Stelle verso la resa : "Il secondo mandato". Crisi di governo vicina? : L'ultima assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancora una volta la spaccatura interna sulla Crisi Ilva, che adesso si trasforma in paura. A quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sarebbe entrato in aula e, avendo trovat

Luigi Di Maio : "Chi rema contro M5s può anche andarsene" : “Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell’Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà”. Così il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora “per cambiare il Paese” e “a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente”.“Sapevamo bene che sarebbe potuto ...

Luigi Di Maio - maxi-stipendi agli otto amici con lui alla Farnesina : una vergogna svelata : Chi trova un amico trova un tesoro. Lo sanno bene i fedelissimi di Luigi Di Maio che con lui al governo hanno avuto solo da guadagnarci. Il trasloco dal Ministero dello Sviluppo economico alla Farnesina non ha fatto perdere al capo politico del Movimento 5 Stelle le buone abitudini. Secondo un'inchi

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - Luigi Di Maio : “Lo Stato impugnerà l’atto con cui Arcelor Mittal se ne sta andando” : “Con Arcelor Mittal abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato”. Luigi Di Maio lo chiarisce ai microfoni di di Radio 24 intervenendo sul dossier ex Ilva dopo la decisione del gruppo di lasciare lo stabilimento di Taranto. “Se hanno delle difficoltà sul numero di tonnellate da produrre ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme – continua il ministro degli Esteri – ma ...