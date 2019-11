LIVE Trieste-Virtus Bologna basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | trasferta insidiosa per

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:40 Non ci sarà stasera Weems, tornato negli Stati Uniti per i funerali del padre scomparso. 17:35 Salve a tutti e benvenuti allatestuale di, match valido per la nona giornata dellaA di. Presentazione della giornata – Orari, tv e streaming della nona giornata Salve a tutti e benvenuti allatestuale di, match valido per la nona giornata dellaA di. Alla Allianz Dome arriva la capolista che vuole proseguire nel proprio percorso immacolato in campionato: 8 vittorie in altrettante partite disputate e due successi di vantaggio su Brindisi seconda. La squadra di Djordjevic sta vivendo un momento magico: oltre al succitato gran avvio inA, è arrivata anche la qualificazione alle Top-16 di EuroCup con tre ...

