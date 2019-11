LIVE Trieste-Virtus Bologna 0-0 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | inizia la partita!

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:59 Le squadre stanno ultimando le fasi di riscaldamento, a breve si comincia. 17:55 L’Alma sicuramente non si aspettava un inizio così difficile, con la zona retrocessione distante solo quattro punti, ma la stagione è ancora lunga e c’è tutto il tempo per rimediare, a partire magari proprio dallo scontro odierno. 17:50 Non sarà comunque semplice la trasferta aper gli emiliani, visto che i padroni di casa devono riscattare le ultime due sconfitte e un quindicesimo posto molto preoccupante. 17:45 Alla Allianz Dome arriva la capolista che vuole proseguire nel proprio percorso immacolato in campionato: 8 vittorie in altrettante partite disputate. La squadra di Djordjevic sta vivendo un momento magico: oltre al gran avvio inA, è arrivata anche la qualificazione alle Top-16 di EuroCup con tre giornate di ...

