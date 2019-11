LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | fuga decisiva per Marquez | Quartararo si arrende

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : se ne va Marquez - Dovizioso spera nel podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Quartararo sembra essersi arreso, 1″3 di vantaggio per un Marquez implacabile. -8 Dovizioso a 7 decimi da Miller, ma ora Rins è molto vicino al forLIVEse. -9 CADE FRANCO MORBIDELLI! Che peccato, era sesto. -9 STRAPPO DECISIVO! Marquez allunga a 1″1, Quartararo in gara non è ancora pronto per battere lo spagnolo, a differenza di quanto accade in qualifica. -10 La situazione: ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez sorpassa Quartararo - 4° Dovizioso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Piccolo calo di Miller, Dovizioso torna a 4 decimi dall’australiano della Pramac. -16 Quartararo cerca di non mollare e resta a 6 decimi da Marquez. Sta rischiando molto il francese. -17 Marquez sta spremendo la Honda al massimo, 7 decimi di vantaggio su Quartararo. Vuole andare a vincere praticamente da solo anche il titolo costruttori… -17 Caduto Crutchlow, Valentino Rossi si ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : battaglia Quartararo-Vinales - Valentino Rossi non lontano dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CHE SORPASSO DI MARQUEZ SU QUARTARARO! Lo spagnolo sorprende il francese all’interno! Il giovane transalpino prova a rispondere all’esterno, ma resta dietro! -20 Quartararo e Marquez sono incollati, Miller a 1″3, Dovizioso a 1″8, Rins a 2″3, Morbidelli a 2″9, Vinales a 3″3, Mir a 4″, Rossi a 4″8. 11° Petrucci, 15° Iannone, 18° ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scappano Quartararo e Marquez - Dovizioso lotta per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CHE SORPASSO DI Marquez SU Quartararo! Lo spagnolo sorprende il francese all’interno! Il giovane transalpino prova a rispondere all’esterno, ma resta dietro! -20 Quartararo e Marquez sono incollati, Miller a 1″3, Dovizioso a 1″8, Rins a 2″3, Morbidelli a 2″9, Vinales a 3″3, Mir a 4″, Rossi a 4″8. 11° Petrucci, 15° Iannone, 18° ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via all’ultima gara dell’anno! Lorenzo ai saluti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 I piloti si stanno schierando lentamente sulla griglia di partenza…Sale la tensione… 13.58 Giro di ricognizione! 13.57 Intanto vi ricordiamo sin da ora che il 19-20 novembre si svolgeranno sempre a Valencia i primi test con le moto 2020! Di fatto sarà il vero e proprio inizio della prossima stagione. OA Sport vi aggiornerà come sempre in tempo reale. 13.56 Saranno 27 i giri ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : inizia la gara - Valentino Rossi cerca la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 I piloti si stanno schierando lentamente sulla griglia di partenza…Sale la tensione… 13.58 Giro di ricognizione! 13.57 Intanto vi ricordiamo sin da ora che il 19-20 novembre si svolgeranno sempre a Valencia i primi test con le moto 2020! Di fatto sarà il vero e proprio inizio della pRossima stagione. OA Sport vi aggiornerà come sempre in tempo reale. 13.56 Saranno 27 i giri ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi a caccia del podio - Marquez favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Fabio Quartararo, autore ieri della sesta pole stagionale nel suo anno d’esordio in MotoGP, va a caccia del primo successo in carriera nella classe regina dopo aver già collezionato quattro secondi e due terzi posti. Il francese della Yamaha Petronas è già stato in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro a Misano e in Thailandia cedendo il passo in entrambi i casi a ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco il via alla gara! Rossi per la rimonta da podio - Ducati all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Nel warm-up mattutino Marquez ha firmato il miglior tempo confermandosi il favorito per la vittoria nonostante l’ottimo stato di forma delle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Buoni riscontri anche per le Ducati con Petrucci 3° e Dovizioso 6°, mentre Rossi è stato costante ma non abbastanza rapido (11°). Di seguito il riepilogo completo del warm-up: 1 93 Marc MARQUEZ ...

DIRETTA MOTOGP/ Gp Valencia gara e warm-up LIVE : Rossi sui tempi di Marquez : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Valencia 2019: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d'arrivo della corsa, oggi domenica 17 novembre,.

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale dalle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Valencia (17 novembre) – La griglia di partenza del GP Valencia – La cronaca delle qualifiche del GP Valencia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” andrà in scena una gara che si presenta decisamente incerta e tutta da vivere. Marc Marquez vuol allungare la ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez davanti a Vinales nel warm-up - 11° Valentino Rossi. Gara dalle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATO E CLASSIFICA warm-up 10.18 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.00 per la Gara. 10.15 Valentino Rossi dovrà dunque inventarsi un numero in Gara, dove scatterà dalla 12ma posizione. Si annuncia una battaglia incertissima per la vittoria tra Marquez, Quartararo e Vinales. 10.13: Marquez dà un saggio delle sue qualità sul passo Gara con 159 millesimi su Vinales, 309 su ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : che equilibrio nel warm-up - risale la Ducati. Alle 14.00 la partenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATO E CLASSIFICA warm-up 10.18 Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 14.00 per la gara. 10.15 Valentino Rossi dovrà dunque inventarsi un numero in gara, dove scatterà dalla 12ma posizione. Si annuncia una battaglia incertissima per la vittoria tra Marquez, Quartararo e Vinales. 10.13: Marquez dà un saggio delle sue qualità sul passo gara con 159 millesimi su Vinales, 309 su ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla lotta del warm-up. Valentino Rossi in cerca di feeling : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Via al warm-up! 9.49: 1′ al via di questo turno di prove importante per andare a definire gli assetti in vista della gara. 9.47: Si profila una gara abbastanza difficile in ottica podio per l’Italia con Andrea Dovizioso sesto in griglia ma apparso meno consistente delle ultime uscite dal punto di vista del passo, mentre Valentino Rossi sarà chiamato ad una rimonta furibonda dalla ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta il warm-up - Valentino Rossi e Dovizioso bisognosi di risposte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Via al warm-up! 9.49: 1′ al via di questo turno di prove importante per andare a definire gli assetti in vista della gara. 9.47: Si profila una gara abbastanza difficile in ottica podio per l’Italia con Andrea Dovizioso sesto in griglia ma apparso meno consistente delle ultime uscite dal punto di vista del passo, mentre Valentino Rossi sarà chiamato ad una rimonta furibonda dalla ...