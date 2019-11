LIVE Moto3 | GP Valencia 2019 in DIRETTA | Migno a caccia del successo | Dalla Porta vuole

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Non è stata una caduta ma una rottura! Assurdo ciò che sta succedendo con la KTM in fumo. C’è la grossa possibilità che lo spagnolo possa anche non partire ora il che cambierebbe tutto per la sopra citata lotta al secondo posto. 10.48 PRIMO COLPO DI SCENA! Canet a terra nel giro di schieramento!! 10.46 Splende il sole sue le rigide temperature del mattino stanno lasciando spazio a una situazione certamente più agevole per i piloti e soprattutto per le gomme. 10.44 Se la prima posizione in classifica è stata sigillata, la lotta per la piazza d’onore è ancora apertissima. Canet – Ramirez – Arbolino il terzetto che si giocherà il tutto per tutto oggi, ma lo spagnolo della KTM resta il grande favorito per via dei 15 punti di vantaggio sul lombardo e 16 sul connazionale della Honda. 10.42...

