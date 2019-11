LIVE Moto3 | GP Valencia 2019 in DIRETTA | Garcia beffa Migno per 5 millesimi! Terzo uno

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Ramirez davanti a Suzuki dopo la ripartenza. Migno è con loro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 E’ arrivato il debuttante, ora lo testeremo tra i colleghi anche nel corpo a corpo. Ramirez ancora in testa dalla seconda curva, non ha mai lasciato la prima posizione. -10 Super gara dell’esordiente wild card Artigas! Sta ricucendo il gap coi primi giro dopo giro e vuole lottare per la vittoria -10 Cade anche Raul Fernandez! E’ un’ecatombe. Tracciato in condizioni ...

11.32 La pitlane verrà riaperta tra 3 minuti NEW SCHEDULE

11.18 Anche Yurchenko a terra, tutti in curva 11. Il replay dell'incidente pare "scagionare" Canet, si è trattato di una caduta che ha provocato una sfortunatissima carambola. -21 bandiera rossa! Incredibile ciò che sta accadendo a Valencia. Caduti Alcoba, Tatai, Foggia e Antonelli. Presumibilmente l'olio che sta perdendo la KTM di Canet? Il sospetto è quello e sarebbe ...

11.00 Migno concentratissimo in sella alla sua KTM, deciso a tornare ad una vittoria che non raggiunge dal Mugello 2017, l'unica della sua carriera. 10.57 Stanno lavorando sulla moto di Canet e di Sasaki (caduto per colpa dell'olio). I due potrebbero forse riuscire a partire dalla pitlane grazie al rinvio. 10.55 Si sono tolti il casco i piloti, l'impressione è che potrebbero ...

10.49 Non è stata una caduta ma una rottura! Assurdo ciò che sta succedendo con la KTM in fumo. C'è la grossa possibilità che lo spagnolo possa anche non partire ora il che cambierebbe tutto per la sopra citata lotta al secondo posto. 10.48 PRIMO COLPO DI SCENA! Canet a terra nel giro di schieramento!! 10.46 Splende il sole su Valencia e le rigide temperature del mattino stanno lasciando ...

10.39 Il romagnolo, insieme al compagno Masiá, proverà a regalare il miglior piazzamento possibile per ringraziare il proprio team manager. Dall'anno prossimo Migno sarà un pilota del team Sky. 10.37 Si riparte dalla strepitosa prima pole position della carriera di Andrea Migno, arrivata proprio nel weekend dell'addio di Firenzo Caponera. 10.35 Buongiorno, benvenuti su OA ...

8:50 SEMAFORO VERDE! comincia il warm-up. 8:48 Mancano pochi minuti all'inizio del warm-up in quel di Valencia, cominciano ad accendersi i motori. 8:45 Si preannuncia una domenica difficile invece per lo Sky Racing Team VR46 con i due centauri Foggia e Vietti costretti a partire dalle retrovie, rispettivamente 26° e 28°. 8:40 Dalla prima casella più tardi scatterà l'azzurro Andrea ...

Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 valevole per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa stagionale del Motomondiale. Quest'oggi si chiude un ...

E' tutto per questa DIRETTA LIVE delle qualifiche di Moto3. Un saluto Dalla redazione di OA Sport e grazie per averci seguito. 13.18: Grande pole di Migno che ottiene la prima partenza Dalla p.1 in carriera, con il team di Fiorenzo Caponera che chiude la sua avventura nel Motomondiale. Seguono Ramirez, Masia, Canet e Garcia. Dalla Porta è settimo, ma domani sarà della partita per la ...

13.00: Via alla Q2! 12.58: I piloti si preparano per l'attacco al tempo in questo Q2. 12.55: Nel frattempo, dal paddock (fonte: Sky Sport), arrivano notizie sulla saluta di Vietti non così positiva: il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha problemi alla spalla, dopo la caduta dei turni di libere. 12.53: Di seguito l'elenco dei piloti della Q2: M.RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA ...

12.38: Arenas realizza il miglior crono di 1'40″525 a precedere di 93 millesimi Nepa e di 107 Ogura. Foggia è quarto a 0″324 dal vertce, mentre giro lento per Vietti. 12.37: Si comincia spingere! 12.35: 15′ di turno particolarmente serrati, con la speranza che Vietti, Foggia e Nepa saranno nella top-4. 12.35: Via alla Q1! 12.33: I motori si scaldano e la minima ...

12.27: Si partirà alle 12.35 con la Q1: Vietti, Nepa e Foggia andranno in caccia dei migliori quattro crono per accedere alla prossima fase. 12.25: Di seguito l'elenco dei piloti presenti in Q1: T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.447 12 0.643 0.024 1'40.443 15 1'40.135 11 A.ARENAS SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 1'40.916 17 0.685 0.042 1'40.177 12 ...

Cronaca FP2 – Cronaca FP1 – Programma della giornata

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Valencia della Moto3 che chiuderà definitivamente i battenti della lunga stagione 2019. Una stagione ...

